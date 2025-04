Nuova piazza San Michele di Spianate, le date dei lavori

Nuova piazza San Michele di Spianate: l’allestimento del cantiere inizierà nella settimana del 5 maggio, con avvio lavori per la settimana successiva. Così è stato deciso dall’amministrazione comunale di Altopascio, con l’obiettivo di portarli a termine quanto prima e restituire alla frazione più popolosa del territorio uno spazio rinnovato, attrezzato, bello da vedere e da vivere.

A illustrare le fasi e l’organizzazione del cantiere ai cittadini, ai commercianti e ai rappresentanti delle associazioni di Spianate sono stati direttamente gli amministratori comunali, gli assessori Francesco Mastromei (lavori pubblici) e Adamo La Vigna (commercio) e i consiglieri comunali delegati per la frazione, Federica Biagetti e Graziano Salvucci.

I lavori, per un ammontare totale di 390mila euro, finanziati con risorse comunali, saranno suddivisi in due fasi: la prima riguarderà la piazza, mentre la seconda interesserà il parcheggio adiacente. Per quanto possibile, quest’ultimo rimarrà disponibile all’uso, ma non è escluso che, in alcuni momenti, debba essere occupato da mezzi e materiali a supporto del cantiere, quando non potranno essere posizionati nella piazza. In ogni caso, sarà fatto tutto il possibile per limitare i disagi. La durata dei lavori è stimata in circa tre mesi, ma potrebbe variare in base alle criticità che emergeranno: il termine è comunque previsto entro l’inizio del nuovo anno scolastico, per garantire la piena fruibilità degli spazi da parte di tutti.

