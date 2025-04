Malore in piscina, bambino in gravi condizioni al Meyer

Un bambino di dodici anni è in ospedale al Meyer dopo un malore accusato in piscina a San Vincenzo, sulla costa livornese. Era in una struttura a Pineta di Torrenuova in vacanza con la famiglia quando si è tuffato in piscina e si è sentito male.

Il ragazzino è stato immediatamente tirato fuori dall'acqua. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Venturina e di Piombino. Presente anche l'elisoccorso.

Pegaso ha portato il bambino in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Firenze. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 27 aprile.