Martina Treviso batte Use Rosa Scotti e va in semifinale

Fra un mese, sotto il primo ombrellone stagionale, sarà magari tutto più facile ma ora mandarla giù è dura. Si arriva ancora in volata, decidono ancora gli episodi ma, come in gara due, la Martina Treviso è ancora più lucida dell’Use Rosa Scotti e vince 53-56 ribaltando la serie ed andando in semifinale. Non basta una gara condotta quasi sempre avanti, non basta anche il più 10 di metà terza frazione, non basta una buona prestazione difensiva, non basta una Castellani ancora su alti livelli, quando si arriva al dunque manca il centesimo per fare l’euro, vuoi per motivi strutturali, vuoi per le contingenze della partita, vuoi per la bravura delle avversarie. Due triple di Aijanen prima e Stawicka dopo, uno 0 su 2 ai liberi, un paio di rimbalzi offensivi strappati dalle venete e il gioco è fatto. Avanti va Treviso, la dura legge dei playoff, quel qualcosa in più avuto magari nelle finali di Coppa Italia che stavolta manca. Resta il fatto che questa squadra rompe le righe con un quarto posto in stagione regolare e la sua prima Coppa Italia in bacheca: e tutto questo non è in discussione.

La Scotti prova ad aggredire la partita. Vente prende rimbalzi e fa canestri e la difesa funziona. Tarkovicova e Castellani per il primo lampo (9-5) con Ndiaye che appoggia il 13-7. Castellani francobolla Peresson e la bomba di Ianezic e Vente suggellano il 20-15 del primo parziale. Si riparte al piccolo trotto con Ruffini che mette due liberi dopo un paio di minuti e Colognesi per il più 8: 23-15. Come la Martina torna sotto (23-22) c’è sempre chi la ricaccia indietro ma le venete, in attesa di tempi migliori, restano comunque in scia tanto che all’intervallo siamo 31-29. La Scotti migliore è quella che esce dallo spogliatoio. Subisce il primo canestro dal campo dopo sei minuti e mezzo e, nel frattempo, segna con Castellani, Tarkovicova e Colognesi. Treviso resta lì e con Peresson suggella un parziale di 2-8, 42-38 al minuto 30. L’immagine di Castellani che lotta come un’indemoniata per recuperare un pallone che poi trasforma in due punti è l’immagine di una Scotti che non molla e che conduce 51-45. Il primo campanello d’allarme è il quarto fallo di Colognesi, momento in cui Egwoh mette il 51-49. Vente ribatte con i liberi del 53-49 ma, poco dopo, ecco il quinto di Colognesi a 100 secondi dalla sirena. Siamo nella fase decisiva e Aijnanen dall’angolo trova la tripla del 53-52. Stavolta l’Use Rosa non riesce a replicare e Stawicka dall’arco è una sentenza: 53-55. Coach Cioni chiama minuto ed al rientro Vente subisce fallo ma fa 0 su 2 dalla lunetta. Tarkovicova prende il rimbalzo ma non trova il canestro e Treviso cerca e trova il fallo che manda in lunetta Vespignani. La capitana ne mette uno ma basta perché mancano pochi secondi e la Scotti non riesce a costruire il tiro. Treviso va in semifinale. Stagione bellissima, il nome delle ragazze e dello staff scritto nella storia della società ma, per digerirla, se ne riparla fra un mesetto.

53-56

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 6, Colognesi 9, Ruffini 1, Castellani 18, Vente 12, Samoylych ne, L’Ala ne, Ianezic 5, Ndiaye 2, Chelini ne, Casini, Antonini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

MARTINA TREVISO

Vespignani 3, Peresson 12, Stawicka 10, Da Pozzo 5, Aijanen 6, Lazzari ne, Aghilarre 2, Chukwu 6, Egwoh 8, Carraro 4. All. Matassini (ass. Nicolini)

Arbitri: Lanciotti di Porto San Giorgio e Artimiani di Montegranaro

Parziali: 20-15, 31-29 (11-14), 42-38 (11-9), 53-56 (11-18)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

