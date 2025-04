Maxi-rissa nella notte tra una ventina di giovani a Firenze

Una maxi rissa tra venti giovani è avvenuta a Firenze la notte scorsa. La polizia, avvisata dal 118, è intervenuta in via Verdi.

Sul lato di via de' Lavatoi i sanitari hanno soccorso un ventenne fiorentino che aveva ricevuto diversi colpi in testa ed è stato ricoverato al pronto soccorso di Careggi. Aveva anche un dito fratturato, è andato in ospedale in codice giallo.

Alla polizia il giovane non ha spiegato il motivo dello scontro in strada mentre coloro che vi hanno preso parte intanto erano fuggiti. Sulla vicenda, indagini degli uffici.

