Muore investito da un treno, indagini in corso

La polizia indaga sulla morte di un uomo investito da un treno la notte scorsa in provincia di Massa Carrara. La vittima aveva tra i trenta e i quaranta anni.

L'uomo è stato travolto intorno alle 22,30 del 26 aprile. Sul posto un'automedica, ambulanze della Pubblica assistenza di Massa e Marina di Massa.

I sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Da chiarire la dinamica, gli accertamenti sono in corso. Non si esclude il gesto autolesionistico.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).