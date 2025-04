Parco di Serravalle, Abbracciami denuncia: "Vandalizzati di nuovo i cartelli"

Due cartelli a Empoli sono stati vandalizzati, ignoti hanno agito nel Parco di Serravalle nel ponte del 25 aprile. Lo rende noto l'Aps Abbracciami sui social, la notizia è stata ricondivisa anche dal sindaco Alessio Mantellassi.

"Vedere di nuovo vandalizzati 2 cartelli a 20 giorni dal ripristino fa davvero male... Ma perché? Perché? La giornata e la passeggiata sono state bellissime, come il pic-nic successivo. Speciali! Non staccate i cartelli, non scriveteci sopra, richiedono risorse per mantenerli e ripristinarli, risorse che dobbiamo togliere ad altri progetti e iniziative. Per favore, i nostri bambine, le nostre bambine, le nostre ragazze, i nostri ragazzi hanno gli stessi diritti degli altri... compreso quello di essere pensati all'interno di un parco pubblico" questo lo sfogo di Abbracciami Aps su Facebook.

