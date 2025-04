Vicopisano del Cambiamento: "Furti e rapine, il sindaco guarda altrove"

Vicopisano non è un’isola felice in tema di sicurezza, anche se il sindaco vorrebbe farci credere il contrario. Gli episodi di cronaca si susseguono: ora nel capoluogo, ora nelle frazioni e lasciare la sera la propria automobile sulla pubblica via è sempre più rischioso. Quando va bene vengono aperte senza essere danneggiate, a volte i vetri vengono spaccati e i malviventi rovistano per trovare bottini interessanti. La gente purtroppo spesso non denuncia l’accaduto e così le ‘statistiche’ non sempre sono attendibili. L’ultimo episodio successo in piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena dove due maggiorenni, non ci è stata comunicata la nazionalità, quindi saranno state ‘risorse’ in azione, hanno vigliaccamente rapinato un ragazzo minorenne depredandolo della propria felpa firmata e per di più si sono permessi di malmenarlo in testa, minacciandolo di non parlare con nessuno dell’accaduto. Bene i carabinieri che rintracciandoli li hanno ammanettati e trasferiti al don Bosco dove speriamo che soggiornino lì finché non avranno imparato le regole del vivere sociale, visto che le ignorano. Il monte, che dovrebbe essere un’oasi di pace, vede in azione una miriade di prepotenti che se ne servono a proprio piacimento, basta vedere la documentazione dello scempio perpetrato con disinvoltura sulla Verruca da chi dice di amarla ed invece ama servirsene soltanto per fare i propri comodi. Manca il senso civico e manca la prevenzione. L’organico dei Vigili Urbani, già carente — dato che dovremmo avere 8 unità, una ogni mille abitanti, su una popolazione di 8.500 residenti — è sceso a cinque addetti. Considerando ferie, permessi e malattie, per quanto siano efficienti, è evidente che risulti difficile svolgere attività preventiva. In questo momento non serve incrementare l’organico con nuove figure apicali, come avvenuto in passato, ma sarebbe opportuno, in via del tutto eccezionale e temporanea per far fronte alla carenza, incrementare le ore di presenza del personale, nei limiti consentiti dal contratto collettivo, predisponendo già l’assegnazione dei fondi per coprire le eventuali ore di straordinario. A prescindere, sarebbe comunque necessario riportare l’organico almeno a 8 unità, come previsto dagli standard. E così nelle varie frazioni succede di tutto: si susseguono brutti episodi diurni e notturni, furti a macchia di leopardo, atti di bullismo e di vandalismo, ma tutto è tacitato e lo si scopre via via sui social, con il passa parola. Se si prova ad evidenziare quello che accade la cerchia dei sostenitori ad oltranza dell’attuale maggioranza, offende denigra, deride e alza gli scudi a sostegno di un sindaco che, non si comprende per quale motivo, rifugge dalla realtà. Per questo motivo presentiamo al prossimo consiglio comunale del 29 aprile un’interrogazione urgente per avere delucidazioni dal sindaco sul fenomeno della microcriminalità sempre più diffusa sul nostro territorio.



Roberto Orsolini - Marrica Giobbi - Mario Palmieri - Gian Matteo Giorgi

Consiglieri comunali di Vicopisano del Cambiamento

