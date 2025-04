Visite notturne negli ipogei di Terricciola

Un tour notturno nella città sotterranea di Terricciola. Tra reperti archeologici, misteri e antiche leggende. Si è svolta nella serata di venerdì 25 aprile la prima visita guidata organizzata per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive del Comune di Terricciola.

L’iniziativa

Il progetto è promosso dall’amministrazione comunale che, in accordo con i titolari e gestori delle strutture turistiche sul territorio, ha deciso di offrire un pacchetto di visite guidate a disposizione di chi soggiorna a Terricciola. L’iniziativa è coordinata dall’Associazione Le Città Sotterranee e le visite sono seguite personalmente da Lorenzo Bacci, presidente dell’Associazione ed esperto di storia.

Come funziona

Al momento del loro arrivo in alberghi, agriturismi, bed and breakfast e case vacanze del territorio, i turisti vengono informati della possibilità di poter godere, a titolo completamente gratuito, di una visita guidata in alcuni degli ipogei presenti sotto al borgo di Terricciola. In base alle adesioni viene quindi concordata la visita con l’Associazione Le Città Sotterranee.

Cosa sono gli ipogei

Sotto le antiche vie del centro abitato di Terricciola si cela un mondo nascosto. Oltre cinquanta ipogei, gallerie e cavità scavate dall’uomo, attraversano il borgo raccontando la storia del territorio che risale all’epoca degli etruschi. Tra questi, l’Ipogeo del Belvedere è un gioiello figlio del tempo: un’antica tomba etrusca IV secolo a.C – interamente scavata nel sabbione naturale - e successivamente adattata ad usi agro-vinicoli. Al suo interno custodisce una straordinaria collezione di cippi funerari etruschi, tra cui il celebre Cippo de Poggiarelli, uno dei più significativi della produzione materiale pisana. L’Ipogeo del Belvedere rappresenta un esempio di recupero del complesso archeologico di Terricciola ed è collocato sul versante sud-occidentale del borgo, lungo il camminamento che guarda verso il dirupo delle Grottacce.

Fonte: Comune di Terricciola - Ufficio stampa

