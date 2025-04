A Bagno a Ripoli nasce l'Associazione 'Sicurezza Apprendimento e Formazione Efficace' per combattere le morti sul lavoro

È nata stamani a Bagno a Ripoli, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Associazione senza scopo di lucro 'Sicurezza Apprendimento e Formazione Efficace' per combattere le stragi nei luoghi di lavoro e fermare le "morti bianche". A sottoscriverla sono stati tecnici della prevenzione, rappresentanti delle parti sociali, istituzioni, referenti delle categorie economiche e datoriali. Un nutrito gruppo di lavoro che esattamente un anno fa, sempre a Bagno a Ripoli, aveva dato vita alla prima 'Carta Fondamentale della Formazione sulla Sicurezza, Igiene e Salute sul Lavoro', da cui l’associazione prende le mosse.

Ideatore del progetto, il ripolese Matteo Micheli, tecnico della prevenzione insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per l’impegno in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro. L’Associazione nasce in collaborazione con l’Università di Firenze e CESPRO, il Centro di servizio di Ateneo per la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sottoscritta nella sala consiliare 'Falcone e Borsellino' in palazzo comunale, da oggi l’Associazione si impegna a diffondere la cultura della formazione etica e concreta come primo dispositivo di sicurezza individuale, a promuovere la prevenzione in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro incentivando lo scambio di esperienze fra persone, enti e associazioni, e l’aggiornamento continuo dei formatori. Accanto agli 'strumenti' tradizionali – convegni, conferenze, iniziative pubbliche, gruppi di ricerca, materiali informativi, partnership con enti pubblici e privati – l’Associazione svilupperà una App che utilizzerà le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro e persino un gioco da tavolo rivolto ai bambini.

“Educare alla sicurezza, fin da piccoli e a tutti i livelli, è l’obiettivo principale dell’Associazione – dichiara Micheli -. Ogni individuo agisce consapevolmente solo se informato, per questo daremo vita a percorsi formativi che rendano la sicurezza, un bene comune, davvero accessibile a tutte e tutti”.

Tra i costituenti, l’onorevole Walter Rizzetto, presidente Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, l’ex parlamentare Antonio Boccuzzi, superstite del tragico incidente Thyssenkrupp di Torino, e il professor Marco Lai, docente CESPRO. La nascita dell’Associazione è stata seguita dal convegno “Sicurezza sul lavoro: la formazione una misura generale di tutela”, un momento di riflessione condivisa, con la partecipazione di figure di primo piano in materia.

Il sindaco di Bagno a Ripoli ha espresso gratitudine al gruppo di lavoro per la costituzione di un’Associazione che punta a frenare una vera e propria emergenza sociale, le morti sui luoghi di lavoro, creando un fronte comune tra istituzioni, aziende pubbliche e private, parti sociali, categorie economiche. Il sindaco ha affermato che l’amministrazione sarà al fianco dell’Associazione, per supportarla e sostenerla nella sua attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura della prevenzione.

In occasione del convegno è stata trasmessa per la prima volta la canzone “Pianeti Opposti” scritta e interpretata dal cantautore Matteo Venturi in arte Kimera, “omaggio a quelle voci che adesso non possiamo più ascoltare a causa di incidenti sul lavoro”, ha spiegato l’autore.

Info: https://www.cartafondamentaleformazione.it/

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

