Al via nelle ore notturne l’asfaltatura di via Santa Marta a Pisa

Il Comune di Pisa prosegue il lavoro di risanamento degli asfalti in città con lavori coordinati da Pisamo. Dopo la conclusione dei lavori in via Garibaldi, avviati lo scorso 15 aprile e svolti interamente in orario notturno, è in programma da lunedì 28 aprile un nuovo cantiere in via Santa Marta.

L’intervento, finalizzato alla riasfaltatura del tratto compreso tra via Garibaldi e il Ponte della Fortezza, sarà eseguito in tre notti consecutive, dal 28 al 30 aprile, nella fascia oraria 21.00 – 06.00, al fine di limitare l’impatto sulla circolazione. Durante il giorno, la strada resterà regolarmente aperta al transito. L’intervento costituisce la prima fase di un più ampio progetto di riqualificazione dell’asse di via Santa Marta. La seconda fase, già programmata per la metà di maggio, riguarderà il tratto compreso tra via Garibaldi e via Zamenhof, con analoghe modalità di esecuzione notturna.

Modifiche al traffico e alla sosta. Per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura, da lunedì 28 a mercoledì 30 aprile, nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.00 e le 6.00 del mattino seguente, saranno attuate alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona di via Santa Marta. Nel tratto tra via Garibaldi e Ponte della Fortezza sarà vietato il transito veicolare e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. I veicoli provenienti da via Garibaldi avranno l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Santa Marta, mentre sarà interdetto l’accesso a via Santa Marta da piazza San Silvestro. Inoltre, i veicoli provenienti dal Ponte della Fortezza dovranno obbligatoriamente svoltare a destra su Lungarno Buozzi, e sarà vietata la svolta a sinistra da Lungarno Mediceo verso via Santa Marta.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa