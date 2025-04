Aperta la stagione turistica a Greve in Chianti

Stagione turistica al via nel cuore del Chianti Classico. Da qualche giorno ha aperto i battenti il centralissimo Infopoint situato in piazza Matteotti, al piano terra del Palazzo del Fiorino. Il Comune ha infatti completato le procedure del bando di rilevanza pubblica per l'affidamento, tramite convenzione, del servizio relativo all'ufficio turistico, alla società Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. L’ufficio svolge attività di informazione e di orientamento verso i principali punti di interesse del territorio, oltre ad effettuare la bigliettazione museale.

Greve in Chianti, città slow, attenta alla vivibilità del centro storico e alla qualità dell'accoglienza, ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione turistica, entrata nel vivo con le prime iniziative legate alla tradizione e alla cultura locale, come lo storico mercato delle cose del passato, andato in scena il lunedì di Pasquetta con la partecipazione di centinaia di visitatori e cittadini.

“Il territorio si prepara ad accogliere i flussi turistici per far vivere al meglio l’esperienza Chianti – dichiara l’assessore al Turismo Giulio Saturnini - con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento anche per la nostra comunità, ai cittadini e alle cittadine che vi si potranno rivolgere per effettuare prenotazioni ed acquistare biglietti di ingresso ai principali musei regionali”.

L'InfoPoint propone un complesso di servizi trasversali che spaziano dall'erogazione di informazioni puntuali, attraverso personale all'orientamento sulle proposte culturali e artistiche, le eccellenze e le risorse ambientali e storico-architettoniche e le diverse modalità di fruizione delle nostre peculiarità. L’ufficio turistico svolge attività di agenzia, punto informazioni e accoglienza e promozione turistica per tutte le iniziative promosse o patrocinate dal Comune a livello nazionale e internazionale. Tra le funzioni spiccano l’attività di incoming, l’ospitalità degli stagisti provenienti dagli istituti scolastici con indirizzo turistico, la biglietteria di mezzi di trasporto, la prevendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni, la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e soggiorni, gite, escursioni, visite individuali o collettive presso Musei o Città d'Arte.

L'InfoPoint è aperto sette giorni su sette nei seguenti orari: aprile e maggio ore 11:00-18:00, giugno ore 11:00-13:00 / 16:00-19:00, luglio e agosto ore 11:00-13:00 / 17:00-19:00, settembre ore 11:00-18:00, ottobre ore 11:00-13:00 / 16:00-19:00.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa