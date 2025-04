Assemblea dei soci della Pubblica Assistenza di Santa Croce

L’Associazione Pubblica Assistenza Santa Croce sull’Arno ODV vi invita all’Assemblea dei Soci domani martedì 29 Aprile 2025 alle ore 21,30 presso la sede dell’associazione in Largo Bonetti n.5.

Di seguito i punti all'odg:

1) NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA;

2) NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER LE VOTAZIONI;

3) RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA;

4) BILANCIO CONSUNTIVO 2024, RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DELIBERAZIONI RELATIVE;

5) BILANCIO PREVENTIVO 2025 RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DELIBERAZIONI RELATIVE;

6) MODIFICA REGOLAMENTO INTERNO;

7) QUOTE ASSOCIATIVE PER LA CAMPAGNA TESSERAMENTO 2026 E TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO;

8) VARIE ED EVENTUALI.

