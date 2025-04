'Bookbang: Fuori le pagine!': Un progetto per la promozione della lettura e creatività giovanile

Il MMAB si consolida come punto di riferimento di fruizione e produzione culturale del territorio, con un trend più che positivo nell’ultimo anno. Alcuni dati posso rendere bene l’idea.

Nel corso del 2024 sono aumentanti gli appuntamenti di presentazione libri ed educazione alla lettura, è salito il numero degli iscritti alla biblioteca che rappresenta oltre il 30% della popolazione residente; sono aumentati i prestiti, in un momento in cui prevale a livello nazionale un riduzione nei prestiti e nell’acquisto dei libri.

Un risultato che è il riflesso di una programmazione attenta, volta alla ricerca di novità e ad intercettare gli interessi del pubblico, attraverso iniziative pensate per tutte le età e in particolare per un pubblico più giovane

Il progetto 'BOOKBANG: FUORI LE PAGINE!' approvato in questi giorni dalla giunta comunale persegue l’obiettivo di arricchire ancora di più l’offerta del MMAB attraverso un articolato programma di iniziative che punta a coinvolgere bambini, ragazzi e adolescenti in un percorso innovativo di promozione della lettura e della creatività.

Il progetto è stato candidato al bando del Consiglio Regionale della Toscana "Interventi per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell’identità territoriale", con un piano di attività che coprirà il periodo da ottobre 2025 a dicembre 2026, per un valore complessivo di 50.000 euro, di cui 10.000 euro cofinanziati dal Comune.

Un ventaglio di attività per tutte le età

Le azioni previste sono pensate per avvicinare i giovani alla lettura attraverso strumenti comunicativi diversi e coinvolgenti:

Favolosi martedì del MMAB: laboratori settimanali per bambini dai 4 agli 11 anni, con letture animate e attività artistiche, per stimolare ascolto, immaginazione e pensiero critico in un contesto accogliente;

BiblioDid: percorsi didattici dedicati agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di Montelupo, con laboratori, letture animate e visite interattive alla scoperta della biblioteca come luogo vivo di cultura e comunità.

In vacanza con l’autore: due campus estivi rivolti a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, che potranno lavorare fianco a fianco con autori e illustratori, esplorando il mondo della scrittura creativa e dell'illustrazione;

Il mondo ascoltato da qui: laboratorio di podcast destinato agli adolescenti dai 12 anni in su. I partecipanti realizzeranno contenuti audio originali, valorizzando il patrimonio culturale locale e favorendo l’inclusione anche di persone ipovedenti e non vedenti.

Le avventure di Ceramica: Paolo, Ortica e Alberto. produzione di un fumetto che racconta ai più piccoli la storia di Montelupo e della sua tradizione ceramica, da distribuire gratuitamente presso il MMAB e nelle scuole del territorio;

Dalla pagina al palco: laboratorio teatrale settimanale per ragazzi dai 12 anni in su, che partirà dalla lettura dei libri preferiti dei partecipanti per trasformarli in uno spettacolo teatrale, messo in scena nel prestigioso spazio culturale 'Risorti', recentemente restaurato.

"Con 'BOOKBANG: FUORI LE PAGINE!' proseguiamo l’impegno nella promozione della lettura, della creatività giovanile e della partecipazione civica, in linea con l'obiettivo di rendere il MMAB sempre più un punto di riferimento culturale, aperto e inclusivo.

Le attività, che abbracciano un ampio spettro di tecniche espressive – dalla narrazione al teatro, dall’illustrazione al podcasting – sono progettate per stimolare le capacità individuali, rafforzare le competenze relazionali e sociali, e promuovere un approccio attivo alla cultura e alla cittadinanza.

Esso rappresenta un investimento importante sulle nuove generazioni, offrendo occasioni di crescita, scoperta e socializzazione che mettono al centro i diritti alla cultura, all’espressione creativa e alla partecipazione attiva nella vita della comunità", afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate