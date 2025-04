Tutti contadini per un weekend, a Castelfiorentino torna "Agricola"

Prodotti di eccellenza e tutela della biodiversità, tradizione alimentare e antichi mestieri, amore per la terra e rievocazione dei lavori di campagna. Ma anche animazione musicale, set fotografici d’epoca, passeggiate didattiche, progetti educativi che puntano alla trasmissione dei “saperi” alle nuove generazioni. Sabato 3 e domenica 4 maggio la zona sportiva di Castelfiorentino (FI) ospita la 19° edizione di “Agricola”, manifestazione dell’Empolese Valdelsa dedicata all’agricoltura e ai prodotti tipici, che da sempre coincide con l’apertura della stagione estiva offrendo ai visitatori una serie di iniziative aperte a tutti, adulti e bambini.

Il programma della festa, che è stato illustrato questa mattina nella sala rossa del Municipio (sono intervenuti la Sindaca, Francesca Giannì, l’Assessore all’Agricoltura, Federico Nunziata, il Vicepresidente Fabrizio Ferretti e Marco Bandinelli per l’Associazione Agricoltori Castelfiorentino, Salvatore Picerno Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino) si aprirà nel pomeriggio di sabato (dalle ore 16.00) con un’esposizione di macchine agricole d’epoca e di nuova tecnologia e un corteo di trattori d’epoca, che partirà da Piazza Berlinguer, farà una sosta in Piazza Gramsci e concluderà il suo percorso nell’area della festa (zona sportiva, viale Roosevelt). In contemporanea, ci sarà l’esposizione delle “cassette” realizzate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo con il progetto “L’Orto in cassetta”, promosso dall’Associazione Agricoltori di Castelfiorentino e seguito da sempre con grande impegno da Rosanna Spinelli, in collaborazione con Locci Agrioltura e Vivenda, mediante il quale centinaia di bambini imparano a seminare e a coltivare agli, cipolle, spinaci, rucola, pomodori, zucchine, insalata ecc. prodotti che poi vengono consumati nella mensa scolastica. A conclusione della serata, all’interno di una tensostruttura, sarà consegnato a tutti gli alunni coinvolti nel progetto un Attestato di partecipazione.

Domenica 4 maggio (dalle ore 9.00) apertura del mercato dei prodotti tipici locali, con la partecipazione di aziende agricole del settore agroalimentare e del settore florovivaistico. In evidenza – per il solo settore alimentare - oltre 40 banchi per la valorizzazione dei prodotti di eccellenza dell’Empolese-Valdelsa, come la cipolla di Certaldo (Presidio Slow Food), il carciofo Empolese, e molti altri. Nello spazio espositivo, dedicato alle macchine agricole di nuova tecnologia, si potranno ammirare un centinaio di mezzi agricoli e si festeggeranno i “100 anni di vapore” con la bellissima macchina a vapore, simbolo della manifestazione. Ci sarà inoltre la “Fattoria degli animali” e alle 13 tutti a pranzo “insieme ai contadini”, con prodotti rigorosamente di filiera corta (per prenotazioni 335389468).

Nel pomeriggio (dalle 16.00) opportunità di “andare per erbe”, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee commestibili a cura di Etica Selvatica; al rientro aperitivo a tema erbe selvatiche con Cinzia La Vivandiera, esperta di cucina naturale (info e prenotazioni come per il pranzo). Ci sarà inoltre Antonio D’Ambrosio con il suo set di fotografia su minutera (sviluppo immediato), il laboratorio di pittura naturale a cura di Vanessa Gai, i laboratori per grandi e piccini de “Gli antichi mestieri”, per imparare a fare un cestino, impagliare una sedia o un fiasco, lavorare il legno. Prevista anche un’esibizione del Gruppo Novecento di Montespertoli e quella itinerante della “Bandaccia”, mentre alle 17.30 da non perdere la storia di un cittadino che si improvvisa contadino: “Grano che soddisfazione” si intitola questo monologo scanzonato che racconta la coltivazione del grano antico (di e con Stefano Floris).

“Agricola – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – rappresenta una preziosa vetrina per tutte le eccellenze enogastronomiche della nostra area, ma è anche un’opportunità per presentare e far conoscere alla cittadinanza il progetto educativo dell’”Orto in cassetta”, promosso dall’associazione Agricoltori in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, e offrire un programma ampio e diversificato di iniziative in grado di rivolgersi a un pubblico ampio, per trascorrere un fine settimana all’aria aperta. Il mio ringraziamento va pertanto a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato anche quest’anno all’organizzazione della festa”.

Agricola è promossa dall’"Associazione Agricoltori Castelfiorentino - Tradizione e Sviluppo" con il patrocinio e il contributo del Comune di Castelfiorentino, il patrocinio della Regione Toscana e dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in collaborazione con le associazioni di categoria CIA e Coldiretti, e l’organizzazione di Exponent. Per informazioni: ufficio turistico 0571.629049; www.comune.castelfiorentino.fi.it

Exponent: 0571.76303; www.exponent.it; info@exponent.it; Pagina Fb “Agricola”.

Il progetto "l’Orto in cassetta"

Promosso dall’Associazione Agricoltori Castelfiorentino (Tradizione e Sviluppo) in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, Vivenda e Locci Agricoltura, "L’Orto in cassetta" segue ormai una formula ampiamente collaudata: da ottobre si inizia con la semina di agli e cipolle e poi spinaci, rucola, ravanelli e si piantano pomodori, zucchine, cetrioli, insalata e fragole. Tutto ciò che viene raccolto, grazie alla collaborazione con Vivenda, i bambini lo possono mangiare a mensa.

Il progetto ogni anno si arricchisce, spiegano gli organizzatori, e quest'anno ci sono state le seguenti novità:

La prima lezione in programma con le nuove classi è stata intitolata"insegnanti per un giorno" perché i bambini dello scorso anno hanno illustrato ai nuovi alunni il progetto, con parole semplici e con un linguaggio più vicino ai bambini. È stata una bella esperienza sicuramente da ripetere.

In classe sono state piantate le ghiande ed ora abbiamo delle piccole querci che, quando saranno più grandi, potremo piantare o nel cortile della scuola oppure al parco. Un piccolo gesto che ha un grande valore.

Il progetto si concluderà presso il Frantoio Goccia d'oro di Castelfiorentino dove i bambini potranno raccogliere le olive, ma anche vedere le varie fasi della lavorazione per ottenere l'olio, con assaggio finale di pane e olio.

"I bambini seguono con molto interesse questo progetto - proseguono gli organizzatori - che li impegna in un'attività pratica, all'aperto, li aiuta a misurarsi con piccole diffidenze verso l'assaggio delle verdure o con piccole paure come, per esempio, gli insetti o lo sporcarsi le mani. Nell'orto scolastico i bambini imparano a prendersi cura di ciò che viene coltivato, con pazienza e amore. Solo con l'impegno costante si raggiungono i risultati e questo è l'insegnamento più prezioso che cerchiamo di trasmettergli. Grazie di cuore a chi collabora con noi come operatori, Locci Agricoltura che ci fornisce piante e semi e Vivenda".

Fonte: Comune di Castelfiorentino

