A Castelfranco di Sotto torna 'CastelBike': una pedalata tra il centro storico e i Boschi delle Cerbaie

Dopo il grande successo della prima edizione torna l'appuntamento con CastelBike, l'iniziativa dedicata ad appassionati di ciclismo e mountain bike di ogni età che permetterà di vivere un'emozionante avventura sulle due ruote dal centro storico ai boschi delle Cerbaie. Si terrà domenica 4 maggio la seconda edizione del raduno di mountain bike non competitivo organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e Confcommercio Provincia di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, Sicur Delta e Dottor Bike Store.

Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di ciclismo, che avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica in un suggestivo percorso a contatto con la natura con il passaggio all'interno della Riserva Naturale Statale di Montefalcone, una delle aree di maggior interesse naturalistico e ambientale del comprensorio delle Cerbaie, dove i partecipanti potranno percorrere in sicurezza con le loro mountain bike.

Soddisfatto di questa nuova edizione, il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto, Paolo Marinari: “Riproporremo questo evento dopo il successo dello scorso anno. Si tratta di un'iniziativa ludica pensata per grandi e piccoli. Il nostro obiettivo è anche quello di valorizzare i boschi delle Cerbaie, luoghi splendidi ma ancora poco praticabili: per questo intendiamo procedere a una pulizia costante, non solo in occasione del raduno. La parte più emozionante è sicuramente l’ingresso nella Riserva Naturale di Montefalcone, uno spettacolo straordinario. Ringrazio i componenti del CCN e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e stanno collaborando per renderlo possibile”.

Esprime il suo apprezzamento per l’iniziativa il Sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini: “Attualmente sto ricevendo un sacco di messaggi da amici e conoscenti che mi chiedono di questa manifestazione, che mi domandano come iscriversi, questo è indizio che nonostante sia solo alla seconda edizione evidentemente è già diventata un appuntamento tradizionale. Un evento che ci fa particolarmente piacere che abbia luogo a Castelfranco di Sotto, perché è rivolto a tutti, famiglie comprese. Inoltre credo che sia un'ottima forma di promozione del territorio, visto che porterà i visitatori sulle strade del nostro comune, facendo conoscere i nostri boschi e le frazioni, non ultima la riserva naturale di Montefalcone, un'area bellissima e di pregio del nostro territorio, curata dai carabinieri forestali. Quindi un ringraziamento a tutti gli organizzatori e in particolare al Ccn e Confcommercio che sono riuscite a organizzare la seconda edizione di CastelBike”.

“Da parte dell'amministrazione c'è la massima collaborazione per il centro storico, quello che è necessario noi siamo pronti a farlo - spiega l'Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Castelfranco di Sotto, Pino Calò -. Queste iniziative fanno bene al nostro territorio e ci aiutano a promuoverlo. Vorrei solo fare una raccomandazione a Terre di Pisa in questa occasione, affinché cerchi di collaborare un po' di più per veicolare queste iniziative, inserendole in un percorso all'interno del Biketrial che percorre tutti i territori della provincia di Pisa, ma arriva a San Miniato e lascia fuori la zona delle Cerbaie. L'auspicio è che Castelbike cresca sempre di più e diventi una vera festa di Castelfranco di Sotto, con la speranza che venga sempre più integrata negli eventi del nostro territorio e del nostro centro storico, che noi abbiamo già iniziato a sviluppare”.

“La maggior parte delle persone pensa che Montefalcone sia qualcosa di chiuso, ma non è così, abbiamo tanti progetti su quella zona - sottolinea il Maresciallo Ordinario Giuseppe Tommaselli, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità Montefalcone -. Montefalcone è a servizio della comunità di Castelfranco e dei comuni limitrofi. Sono contento che faccia da traino di eventi che possano valorizzare la comunità di Castelfranco come quello della 'CastelBike'”.

L’unione tra sport, ambiente e commercio viene messa al centro dal Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa, Alessandro Simonelli: “Ringrazio il Presidente Marinari e tutti i commercianti e i componenti del Consiglio Direttivo, sappiamo quanto sia difficile organizzare eventi, soprattutto di questo tipo. Ringrazio il Sindaco e l’Assessore che sono sempre presenti alle nostre iniziative. Quando un evento come questo riesce a mettere insieme sport, ambiente e commercio, secondo me il risultato si è già raggiunto. È un evento che abbraccia tutte le discipline che possono far avvicinare sia grandi che piccoli, ed è fondamentale. Il mio auspicio è che i commercianti colgano l’occasione di questi eventi per ottenere la visibilità dovuta, perché le attività, che svolgono un ruolo importantissimo, sono la luce delle nostre città, e questo è molto importante da un punto di vista sociale”.

Felice del rinnovo per il secondo anno di questa iniziativa il Responsabile Territoriale Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli: “Castelfranco ci ha abituato a eventi e iniziative che un paio di anni fa sarebbero state impensabili, questo rende merito al Centro Commerciale Naturale. Ringrazio Paolo e tutti i componenti del Consiglio Direttivo che si sono messi in gioco dando vita a iniziative incredibili. Il risultato dello scorso anno, ma anche di altri eventi, è stato molto positivo, e questa è un’opportunità unica per il territorio, in termini di visibilità e di coesione della comunità. Dobbiamo sottolineare l’impegno dell’amministrazione comunale, che è stata presente attivamente, e si comprende la volontà di supportare in ogni modo possibile queste iniziative. Questo è un percorso che può solo farci crescere e far crescere il territorio. È solo la prima di tante iniziative che il CCN sta organizzando, e a fine anno il bilancio sarà ancora più positivo. L’impegno economico degli organizzatori e degli sponsor testimonia l'importanza di questo appuntamento”.

Ci sarà una particolare iniziativa dedicata ai più piccoli “che potranno cimentarsi negli appositi percorsi e gincane allestiti nel centro storico di Castelfranco con 'CastelBike Junior', un ciclopercorso gratuito dove i bambini avranno la possibilità di pedalare divertendosi in sicurezza.

Ritrovo e iscrizione partecipanti in piazza Remo Bertoncini a partire dalle 7.30, con partenza prevista alle ore 9 dal centro di Castelfranco ai Boschi delle Cerbaie e ritorno, con la possibilità di effettuare un percorso corto di 20 chilometri con un ristoro oppure un percorso lungo di circa 45 chilometri con due ristori. A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara con sorprese e al termine della manifestazione la possibilità di fermarsi per pranzo al Pastaparty presso la sede della Contrada San Martino.

Tanti i premi in palio che andranno al partecipante più giovane, al partecipante più anziano e al gruppo più numeroso.

Obbligatorio l'uso del casco per tutti i partecipanti e il rigoroso rispetto delle norme del codice della strada.

Info e iscrizioni alla mail ccncastelfrancodisotto@gmail.com

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

