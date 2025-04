Commesse aggredite in un negozio a Pontedera, Confcommercio: "Garantire la sicurezza"

“Non vorremmo mai più vedere episodi come quello di sabato pomeriggio, ma per fare in modo che questo accada serve la ferma volontà da parte di istituzioni e forze dell'ordine di garantire la piena sicurezza a imprenditori e cittadini di Pontedera. In caso contrario questa pericolosa deriva potrà soltanto peggiorare”. Lancia un nuovo appello il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli dopo l'aggressione alle commesse del negozio Marionnaud.

“Voglio sperare che fino ad oggi non si sia voluto affrontare il problema con la necessaria fermezza, perché se le misure messe in campo fino ad ora non fossero adeguate la situazione sarebbe ancor più preoccupante. È inaccettabile che commercianti e lavoratori vivano in una ormai costante e perdurante situazione di pericolo, questa è l'ennesima dimostrazione di una situazione ormai fuori controllo che deve essere contrastata immediatamente con azioni concrete ed efficaci da parte di chi è chiamato a garantire la sicurezza”.

Lorenzo Nuti, presidente Confcommercio Pontedera

“Da più di un anno violenze, furti e danneggiamenti colpiscono indistintamente imprenditori e cittadini, siamo arrivati all'esasperazione” le parole del presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti. “Tutti gli episodi che alimentano degrado e insicurezza devono essere debellati. Servono misure risolutive, autorità e forze dell'ordine devono dichiarare guerra a tutti coloro che delinquono e non rispettano le regole, e da parte dell'amministrazione comunale serve la ferma volontà di risolvere una volta per tutte il problema sicurezza che continua ad attanagliare la città. Questa deve essere la vera priorità. Cos'altro deve ancora succedere per convincere autorità e istituzioni a intervenire seriamente?”

