Consiglio regionale, Alessandro Capecchi è il nuovo portavoce dell’opposizione

È Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Controllo, il nuovo Portavo dell’opposizione. Lo hanno nominato questa mattina questa mattina all’unanimità i gruppi facenti parte della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativi: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le varie componenti del Gruppo misto. La nomina è stata comunicata all’Aula dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“Accolgo la nomina con molto piacere, perché è arrivata con l'unanimità del centrodestra, ma anche con il voto di Silvia Noveri, che non è di centrodestra, il che vuol dire che il gruppo si fatto apprezzare per il lavoro serio e che è stato apprezzato anche il mio lavoro come Presidente della commissione controllo”, ha commentato Capecchi a margine dei lavori odierni del Consiglio regionale.

“Il portavoce dell'opposizione – ha aggiunto Capecchi - è un ruolo di garanzia per le minoranze, è un ruolo di pungolo nei confronti della maggioranza e che ha alcune prerogative che cercherò di utilizzare nell'interesse di tutto il centrodestra, che in questi mesi deve costruire una proposta forte e unitaria per contendere il governo della regione al centrosinistra”.

“È una nomina che accolgo con orgoglio, a coronamento di un percorso politico che ho fatto e che sto continuando a fare nell'interesse ovviamente della provincia di Pistoia, ma con lo sguardo rivolto a tutta la Toscana”, ha concluso Capecchi.

