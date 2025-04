Convocato il Consiglio Comunale a Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce martedì 29 aprile, alle ore 21:00, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite l'apposito canale YouTube.: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Interrogazione n. 3 presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito ai costi puntuali raccolta e smaltimento rifiuti per il solo territorio comunale di Montespertoli;

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito agli importi PEF ATS1 detrazioni TARIC;

5. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al dissesto del manto stradale e rischio di crollo di porzione di muro in Via Trieste;

6. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli relativa ai disagi nella gestione dei servizi cimiteriali;

7. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla carenza di parcheggi in località Baccaiano;

8. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al degrado di Piazza Caduti nei Lager;

9. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sul monitoraggio delle sostanze inquinanti PFAS (composti poli e perfluoroalchilici) in acquedotto comunale e acque reflue del biodigestore;

10. Mozione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito alla realizzazione di un progetto di co-working diffuso nel capoluogo Montespertoli;

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli per il dialogo e la pace tra israeliani e palestinesi;

12. Ordine del Giorno presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al contrasto alle politiche dei dazi degli Stati Uniti verso il vino ed i prodotti italiani;

13. Regolamento per le attività di arte muraria (“street art") nel centro storico di Montespertoli;

14. Riduzione degli organismi collegiali anno 2025 - art. 96 d.lgs. 267/2000;

15. Tariffa corrispettiva (Taric) – determinazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento taric e riduzioni comma 660 della l. 147/2013;

16. Modifiche al regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (Taric);

17. Affidamento in house ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023 servizio di sfalcio dei cigli stradali approvazione indirizzi.

18. Accorpamento al demanio stradale ex art. 31, comma 21, legge 448/1998 aree costituenti porzioni del sedime stradale di Via Botinaccio;

19. Rendiconto di gestione 2024. Approvazione;

20. Primo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 dell’amministrazione comune di montespertoli;

21. Primo aggiornamento della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025 – 2026 – 2027;

22. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2025/2027, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (Tuel).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

