Csa Intifada e Cobas al corteo empolese del 1° maggio: "Contro Ddl sicurezza e per la fine del genocidio"

Il primo maggio saremo al corteo empolese con uno spezzone contro il Decreto legge Sicurezza del governo Meloni e per la fine del genocidio a Gaza.

Abbiamo contrastato da subito, nei contenuti, l'allora Disegno Di Legge 1236 che dal 4 aprile introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti, adesso ne contestiamo anche il metodo intrapreso per trasformarlo in legge. Con modifiche che non ne cambiano la struttura repressiva originaria, il Disegno di Legge, è stato convertito in Decreto Legge senza le straordinarie urgenze e necessità richieste dalla Costituzione. Ciò rappresenta un golpe burocratico che umilia il Parlamento negando ogni residua possibilità di dibattito democratico ed a cui intendiamo opporci con forza, saremo ed invitiamo a partecipare alla manifestazione nazionale della Rete Nazionale No DDL Sicurezza- A Pieno Regime già convocata per il 31 maggio a Roma. Ricordiamo che nel merito dell’ormai Decreto Legge è evidente si voglia colpire il dissenso, siamo di fronte ad una stretta autoritaria senza precedenti contro chi protesta per i cambiamenti climatici, chi lotta per i diritti e la sicurezza nei luoghi di lavoro, chi contro le condizioni carcerarie e contro chi libera spazi dalla speculazione rendendoli liberi per dare una casa a chi non l'ha. Eppure stiamo vivendo una fase storica dove protestare non è solo un diritto ma anche un dovere, disastri ambientali causati dal perseverare predatorio dell’uomo sulla natura, guerre e genocidi in atto, riarmo a scapito di salute ed istruzione, stillicidio quotidiano di femminicidi e morti sul lavoro.

Da gennaio 2025 è in vigore il DDL “Dispositivo in materia di lavoro” (Collegato Lavoro), spallata definitiva alle residue tutele da parte dell’attuale governo. Sono decenni che in questo paese stiamo assistendo ad una progressiva demolizione dei diritti, delle tutele e del salario. Dal pacchetto Treu alla legge Biagi, dalla legge 183 del 2010 al Jobs Act, nel nuovo decreto non si affrontano problemi come lavoro povero, sicurezza, parità di genere, salari bassi (i più bassi del G20). Anzi, sarà più facile licenziare e applicare maggiore precarizzazione dove già l’80% dei nuovi contratti sono a termine.

Per una inversione di tendenza in questo senso invitiamo a votare 5 SI ai referendum dell’ 8 e 9 giugno!

Infine stop al genocidio a Gaza, i piani deliranti del presidente americano ed il ricatto attuato dal governo Israeliano che impedisce l’entrata di aiuti nella striscia rende chiaro il disegno originario, il genocidio del popolo palestinese a Gaza. In sostegno alla popolazione il CSA Intifada insieme a Gaza Calling organizza una raccolta fondi con una 12 ore in musica per sabato 10 maggio.

Il primo maggio unisciti allo spezzone Cobas e CSA Intifada nel corteo empolese, appuntamento ore 9,30 in piazza Don Minzoni e chiusura in piazza farinata degli Uberti. Ore 13 pranzo sociale al CSA via XXV aprile, 1 Ponte a Elsa con la consueta baccellata. No al Decreto Legge Sicurezza del governo Meloni, sabato 31 maggio tutte/i a Roma! Stop immediato al genocidio a Gaza, sabato 10 maggio vieni alla 12 ore al CSA Intifada! 8 e 9 giugno vota 5 SI ai referendum!

Fonte: Csa Intifada/Comunità in resistenza Cobas Empoli Antifascista

