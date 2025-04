"Dalle carceri alla morte": al MAD Le Murate presentazione del progetto

Domani, martedì 29 aprile alle ore 17.30, al MAD Le Murate Art District, si terrà la presentazione del progetto web Dalle carceri alla morte, ideato dal giornalista Francesco Bertolucci e realizzato da ANED col finanziamento dell’Ambasciata tedesca in Italia, intenzionato a evidenziare il ruolo delle carceri fasciste nella deportazione. Decine e decine di carceri italiane, da nord a sud, furono riempite di migliaia di persone “non gradite” al regime per essere poi deportate come schiave e uccise nei campi di concentramento nazisti. Un ruolo spesso dimenticato che in questo viaggio, fatto anche di tante storie, siamo pronti a farvi scoprire.

Un progetto che mette in luce attraverso un percorso che porterà il "lettore-spettatore" a compiere un viaggio dove conoscerà prima per quale motivo e chi poteva finire in carcere durante il regime, l’importanza delle carceri nella deportazione, le storie di chi non ce l’ha fatta e di chi è sopravvissuto attraverso un viaggio a ritroso fatto coi familiari, chi è stato deportato dall’Italia e perché, nonostante le migliaia di vittime, ancora oggi il fascismo è visto come ‘una cosa buona’.

I video e i documentari che troverete sul sito sono realizzati dal regista Victor Musetti, mentre i testi di carattere storico sono stati scritti da Costantino Di Sante. Il fonico Giuseppe Rotondi ha curato e reso omogenei sia gli audio dei video che delle ‘interviste podcast’.

Per maggiori informazioni: https://dallecarceriallamorte.com/

All'iniziativa partecipano Francesco Bertolucci, il regista Victor Musetti, il presidente ANED Firenze Lorenzo Tombelli, il presidente dell'ISRT Vannino Chiti, e Laura Piccioli nipote di Mario Piccioli, arrestato e internato alle ex Scuole Leopoldine di Firenze e poi deportato al complesso concentrazionario di Mauthausen.

L'evento sarà introdotta dai saluti dell'Assessora alla cultura della memoria del Comune di Firenze Benedetta Albanese.

Fonte: ANED Firenze