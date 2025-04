Efficientamento delle politiche del farmaco: al via progetto con sponsor 'Value Data Horizon' sulla miastenia gravis E

L’Aoup ha ricevuto la prima adesione di sponsorizzazione al Progetto Value Data Horizon, un'evoluzione della metodologia Value Data, avviata nel 2020 su iniziativa dell'Unità operativa Farmacia ospedaliera (diretta da Ielizza Desideri) per migliorare l'efficienza operativa e massimizzare il valore della risorsa farmaco, e già applicata con successo nei precedenti progetti Value Data Studi e Value Data MEAs.(www.ao-pisa.toscana.it/valuedata)

Con Value Data Horizon ci si propone di costruire modelli predittivi basati sulla verifica della epidemiologia attesa (mediante l’analisi della farmaco-utilizzazione) e di esaminare dinamiche assistenziali, costi, canali distributivi, fondi finalizzati, accordi negoziali del farmaco per supportare decisioni strategiche sulla programmazione della spesa farmaceutica.

La prima applicazione del progetto sarà focalizzata sulla Miastenia Gravis, malattia autoimmune rara che colpisce i recettori dell'acetilcolina a livello della giunzione neuro-muscolare, con una prevalenza stimata di 150 casi per milione di abitanti. L'innovazione terapeutica presente e futura in quest'area determinerà un significativo cambio di scenario per i pazienti che necessitano di nuove opzioni terapeutiche.

Il progetto verrà sviluppato dalla Farmacia ospedaliera dell’Aoup in collaborazione con il CCMR-Centro di coordinamento regionale delle malattie neuromuscolari (Rete Toscana malattie rare), che ha sede a Pisa in Aoup e di cui è responsabile Gabriele Siciliano (direttore dell’Unità operativa di Neurologia). Fra le patologie del CCMR figura appunto anche la Miastenia Gravis e proprio in questo ambito di cura farmacologica il progetto offrirà proiezioni gestionali innovative e utili a livello di Azienda, di Dipartimento interaziendale del farmaco di Area vasta e di Regione Toscana.

“’Prevedere per decidere’ è il motto che sintetizza l'essenza del progetto – spiega Ielizza Desideri, che ne è la responsabile -. In sostanza si cerca di trasformare dati in informazione organizzata, utile, chiara, affidabile e immediatamente fruibile per una migliore programmazione delle risorse sanitarie. Value Data Horizon rappresenterà un passo avanti nella nostra capacità di anticipare e pianificare l'impatto e al contempo l'opportunità dell'innovazione farmaceutica sul sistema sanitario. Va sottolineato – prosegue - che il progetto Value Data ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale, essendo stato scelto come "caso studio" per l'ambito sanitario all'interno della pubblicazione "Algorithmic Management practices in regular workplaces: case studies in logistics and healthcare". Il documento è stato redatto congiuntamente dal Joint Research Centre della Commissione Europea e dall'International Labour Organization, e pubblicato dal Publications Office of the European Union a febbraio 2024 (caso: ItalianHealthcare1- https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136063)”.

Il progetto, della durata di 12 mesi, sarà articolato in tre fasi successive e prevede ulteriori opportunità di adesione per nuovi sponsor interessati, con scadenze fissate al 30/04/2025 e 31/07/2025.

Il bando di avviso pubblico per le aziende interessate a partecipare come sponsor è disponibile sul sito ufficiale dell'Aoup nella sezione 'Bandi e Avvisi' (www.ao-pisa.toscana.it).

Per ulteriori informazioni sul progetto Value Data Horizon o per manifestare interesse alla sponsorizzazione, è possibile contattare la Farmacia ospedaliera dell'Aoup all'indirizzo e-mail: valuedata@ao-pisa.toscana.it.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio Stampa

