'Emicrania e donna' al S.Giuseppe per la Giornata Nazionale Salute Donna

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna che per la decima edizione la Fondazione Onda ETS ha organizzato dal 22 al 30 aprile, l’ospedale San Giuseppe terrà domani martedì 29, una Tavola Rotonda, aperta al pubblico, dal titolo “Emicrania e donna”. Dalle 15 alle 17 presso la Saletta degli Artisti al primo piano Blocco C (Sala Attesa Centro Donna), i medici del San Giuseppe parleranno dell’emicrania al femminile, nelle sue evoluzioni, nei diversi momenti della vita, e della terapia di profilassi. L’introduzione della tavola Rotonda sarà a cura dei medici Leonello Guidi, Direttore di Neurologia e di Massimo Gabbanini, Direttore di Ostetricia e Ginecologia.

Seguiranno le relatrici, le dottoresse Maria Letizia Bartolozzi della Neurologia dell’ospedale con un intervento dal titolo “Caratteristiche dell’emicrania ed emicrania mestruale” e Giulia Toto di Ostetricia e Ginecologia con “Contraccezione, gravidanza e menopausa nelle donne emicraniche”. Prima del dibattito, intorno alle 16.20 prenderà la parola la dottoressa Sara Giannoni di Neurologia, con un intervento su “Terapia di profilassi dell’emicrania anticorpi monoclonali e gepanti”. Dopo il dibattito, la conclusione della Tavola Rotonda è prevista per le 17.

L’ospedale San Giuseppe di Empoli fa parte delle strutture del network Bollino Rosa di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Sul sito www.bollinirosa.it è possibile avere maggiori info.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa