Fermato in auto con 35 chili di cocaina, arresto a San Miniato

La mattina del 23 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Miniato hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo su un autocarro proveniente dall’interporto di Ponte a Egola, i militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell'autista, hanno effettuato una perquisizione, trovando 35 chili di cocaina nascosti nel vano portaoggetti laterale del mezzo. L'uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito e poi trasferito al carcere di Pisa su disposizione del PM. La responsabilità sarà accertata dalle Autorità competenti, nel rispetto della presunzione d’innocenza.

