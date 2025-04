Firenze Città del Restauro sostenibile, convegno alla Fortezza da Basso

Non solo centro propulsore della cultura italiana ed erede di un patrimonio universale. Firenze vuole diventare la Città del Restauro. Perché la grande eredità del passato dev'essere mantenuta e curata, con rispetto, attenzione, interventi mirati; il tutto in modo innovativo e, soprattutto, sostenibile. E non c'è attività più sostenibile del restauro, che prolunga la vita di opere, oggetti, manufatti, monumenti, rispettandone l'integrità e il valore. Le nuove frontiere del restauro saranno al centro di un convegno "Restauro, sostenibilità, nuovi materiali: verso un futuro biologico", in programma mercoledì 30 aprile (dalle ore 14.30), alla Sala della Scherma della Fortezza da Basso, nell'ambito dell'89 esima edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato (MIDA).

A promuoverlo Confartigianato Imprese Firenze e Confartigianato Restauro. In programma interventi del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di Tommaso Grassi Nesi e Paolo Gasparoli, rispettivamente Presidente di Confartigianato Restauro Toscana e nazionale, di Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze. Nel corso del convegno verranno illustrati alcuni casi di restauro, come quello delle mura proprio della Fortezza da Basso. Con Coldiretti, inoltre, verrà stipulata una convenzione per lo sviluppo e l'uso di materiali a ridotto impatto ambientale.

Fonte: Ufficio Stampa

