Formazione e lavoro: il corso ITIS Buzzi e Synergie porta 8 nuovi professionisti al tessile di Prato

Si è tenuta oggi presso l’Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi di Prato la conferenza stampa di chiusura del corso di formazione che ha visto la partecipazione di otto candidati selezionati da Synergie, network internazionale e quinta agenzia per il lavoro a livello europeo, per andare a ricoprire posizioni necessarie per la filiera delle lavorazioni tessili, eccellenza riconosciuta del territorio.

Il progetto di formazione gratuito è iniziato a marzo ed è terminato qualche giorno fa dopo circa 100 ore di formazione – fra sessioni teoriche e pratiche – che si sono incentrate sul rispondere alle necessità delle imprese legate alle professionalità della lavorazione dei tessuti. Tutti i partecipanti al corso hanno iniziato a lavorare presso aziende clienti.

L’iniziativa è nata per rispondere al bisogno di figure professionali specializzate – figlie di quei “mestieri antichi” espressione della cultura del territorio - che oggi sono difficilmente reperibili per le imprese, costituendo così un freno allo sviluppo socio-economico; un’opportunità di nuovo lavoro per giovani candidati.

Synergie e l’ITS Tullio Buzzi hanno stretto una collaborazione che ha dato vita a un progetto che ha visto il Gruppo procedere con la selezione delle figure maggiormente motivate, la messa a disposizione delle risorse economiche e l’avvio dei processi di contrattualizzazione presso le aziende del territorio. L’ITS Tullio Buzzi ha messo a disposizione i propri laboratori tecnici e docenti altamente specializzati.

“Il nostro compito come Synergie è quello di aiutare le imprese a trovare le migliori risorse per sostenerne lo sviluppo e al contempo dare una prospettiva di crescita professionale a tante persone che hanno talenti e aspirazioni. Synergie ha scelto di farlo essendo presente sui territori e collaborando con le istituzioni di riferimento come l’ITS Buzzi di Prato”, ha commentato Anita Gioia, Responsabile di filiale di Prato, che ha presenziato alla conferenza.

“L’ITS Tullio Buzzi è in stretta sinergia con il territorio e sensibile alle esigenze di professionalità che il territorio esprime. Le opportunità formative sono sempre una grande occasione di match tra domanda e offerta. I discenti stamattina non sono presenti perché da oggi sono stati tutti assunti e questo è un grande risultato”, ha aggiunto Alessandro Marinelli, Dirigente Scolastico dell’ITS Tullio Buzzi.

“Nonostante la crisi, il tessile ha bisogno di personale specializzato e crea ancora occasioni di lavoro. È importante che ci sia collaborazione tra la scuola e il territorio per far sì che quelle professionalità manuali, ma altamente specializzate, garantiscano la continuità del nostro prodotto sul mercato”, ha concluso il Prof. Lorenzo Ciano, coordinatore del corso.

L’ITS Tullio Buzzi è un istituto di formazione storico nato nel 1886 come Regia Scuola per le Industrie Tessili e Tintorie, per iniziativa del Comune di Prato. Nel corso della sua storia la scuola ha assolto il compito di formazione dei quadri tecnici dell'industria locale, contribuendo, quindi, in maniera significativa allo sviluppo e all'evoluzione dell'intero comprensorio industriale di Prato.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate