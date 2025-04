Il 1° maggio a Montespertoli pellegrinaggio da San Donato al convento di Santa Maria della Pace

Un'occasione per vivere il Primo Maggio 2025 insieme. È quella offerta dalla Parrocchia di San Donato a Livizzano e Santa Maria a Pulica, guidata da don Cristian Meriggi: giovedì 1 maggio 2025, propone il pellegrinaggio da San Donato al Convento di Santa Maria della Pace a Botinaccio per la Giornata di preghiera in onore di San Giuseppe Lavoratore. Il programma prevede alle 8.15 il ritrovo a San Donato (via Montelupo 188, Montespertoli), con partenza in auto alle 8.30. Alle 8.45 è previsto l'arrivo nello spiazzo antistante la Fattoria La Marta: chi desidera camminare un po' può parcheggiare lì e continuare a piedi, chi preferisce fare un percorso più breve può invece parcheggiare nel piazzale della Chiesa di Sant'Andrea a Botinaccio nei pressi di via delle Rose. Alle 9 prenderà il via la camminata verso il Convento Santa Maria della Pace a Botinaccio con arrivo previsto intorno alle ore 10. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Sua Eminenza Reverendissima Cardinal Ernest Simoni. Alle 12.30 si terrà il pranzo al sacco, in autonomia, negli spazi del Convento messi a disposizione da suor Lauretana.

Fonte: Ufficio stampa

