Il weekend del settore giovanile gialloblu: i risultati

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend:

UNDER 19 REGIONALE

Bellissima vittoria lontano da casa per i ragazzi di Carlo Gozzi, corsari a Vaiano sul parquet di Valbisenzio per 47-54. In casa della terza della classe i gialloblu danno vita ad una prestazione solida fin dalla palla a due, preludio ad una prima parte giocata sul botta e risposta che vale il 24-28 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc tiene alta l’intensità ed allunga alla terza sirena (34-42) per poi amministrare con grande concentrazione la volata finale.

Prossimo impegno sabato 10 maggio alle 20:30 su parquet della Sestese.

Cmb Valbisenzio – Abc Castelfiorentino 47-54

Tabellino: Altamore 8, Barlabá 12, Parilla 10, Kamberaj 10, Jelassi 6, Bici 6, Macalindong 2, Fiorentini. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 12-14, 12-14, 10-14, 13-12

UNDER 17 GOLD

Sconfitta pesante in casa del Vela Basket per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che a Camaiore cadono sul punteggio di 74-68. Dopo un primo quarto giocato su buoni ritmi (16-20 al 10′), l’intensità castellana cala nella seconda frazione, con i padroni di casa che ringraziano e passano a condurre toccando il 40-32 al riposo lungo. Nella ripresa il divario si mantiene invariato fino alla terza sirena (54-46), e nell’ultimo quarto non basta la reazione gialloblu per girare l’inerzia.

Prossimo impegno domenica 4 maggio alle 12 al PalaGilardetti contro Donoratico.

Vela Basket – Abc Castelfiorentino 74-68

Tabellino: Fedeli 8, Bufalini 8, Rosi 7, Baldi 2, Costantini 13, Bini 5, Zampacavallo 4, Garbetti 10, Pagliai 11, Simoncini, Ciulli. All. Corbinelli.

Parziali: 16-20, 24-12, 14-14, 20-22

UNDER 14 GOLD

Sconfitta amara all’overtime per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che a Siena cedono il passo alla Virtus per 71-67. Dopo il punto a punto che caratterizza la prima parte di gara (34-31 all’intervallo), al rientro dagli spogliatoi i gialloblu ricuciono e mettono la testa avanti (47-50 al 30′). La gara, però, resta senza un padrone fino al 40′, quando il tabellone segna 66-66. Verdetto, dunque, rinviato all’extratime, con i locali che amministrano i cinque minuti supplementari e vanno a prendersi lo scontro diretto.

Prossimo impegno giovedì 8 maggio alle 20 al PalaGilardetti contro Sestese.

Virtus Siena – Abc Castelfiorentino 71-67 dts

Tabellino: Profeti 23, Pirrone 13, Bertelli 14, Giovannoni 9, Barbieri 8, Torregrossa, Cipolla N., Anton, Cipolla T., Gazzarrini, Faffi. All. Corbinelli.

Parziali: 19-14, 15-17, 13-19, 19-16, 5-1

MINIBASKET

Sono stati gli Scoiattoli Small 2017 di Marco Tirella e Greta Cambi i grandi protagonisti del weekend gialloblu. Il PalaBetti ha infatti ospitato un triangolare riservato alla categoria Scoiattoli 2017 al quale hanno preso parte Costone Siena e Basket Scandicci, che ringraziamo per essere stati insieme a noi. Si è tinto di gialloblu, inoltre, il derby degli Aquilotti Big 2014, con il gruppo Blu di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi che si è imposto sull’Use Empoli. Rinviata, invece, la gara del gruppo Giallo in programma sul parquet del Cus Firenze.

Sabato prossimo 3 maggio, alle 11:30, in programma il recupero della partita Esordienti 2013 in casa della Baloncesto.

