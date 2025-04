Incendio alla canna fumaria di un ristorante nel centro di Firenze, nessuna persona coinvolta

Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina in pieno centro a Firenze, per un incendio che ha coinvolto la canna fumaria di un ristorante. La squadra è giunta sul posto, in piazza del Mercato Centrale, intorno alle 11.25 e ha effettuato lo spegnimento, le verifiche della canna fumaria e dei motori di aspirazione.

All'arrivo dei vigili del fuoco il primo piano dell'edificio, interessato dall'incendio, era stato fatto evacuare. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto intervenuta anche la polizia locale per la gestione della viabilità.