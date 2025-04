Braccio nel macchinario in azienda a Empoli, 51enne in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina allo stabilimento Sammontana sulla SS 67 Tosco Romagnola. Un uomo di 51 anni è rimasto incastrato con il braccio destro in un macchinario procurandosi alcune fratture intorno alle ore 11. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i carabinieri e il personale delal Medicina del Lavoro dell'Asl Toscana Centro. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, allertati per liberare l'arto dal macchinario, ma all'arrivo della squadra l'uomo era già stato preso in carica dai sanitari.

Oggi, lunedì 28 aprile, ricorre la Giornata mondiale sulla salute e la sicurezza sul lavoro e la Toscana vive ore drammatiche per più infortuni avvenuti nell’arco della mattinata. Stamani un lavoratore di 59 anni ha perso la vita in una cava di marmo a Carrara. A Pisa un lavoratore di 66 anni è stato colto da un infarto. Episodi ai quali purtroppo si aggiunge l’infortunio avvenuto a Empoli.

