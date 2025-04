Incidente sul lavoro in una cava di marmo a Carrara, muore un 59enne

Incidente mortale sul lavoro questa mattina in una cava di marmo sulle Apuane, nel comune di Carrara. A perdere la vita un uomo di 59 anni che, da quanto emerso, era alla guida di un dumper, mezzo pesante utilizzato in cava, caduto per molti metri nella fossa Ficola. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo ed è deceduto.

È successo alla cava numero 150, intorno alle 8.10 di lunedì 28 aprile, giorno in cui ricorre la "Giornata mondiale sulla salute e la sicurezza sul lavoro". Sul posto, nella zona di Fantiscritti in località Miseglia, sono intervenuti il soccorso cave con i soccorritori del 118, gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, vigili del fuoco e forze dell'ordine.