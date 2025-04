Incidenti sul lavoro, oggi episodi a Carrara e Empoli, Sostegni (PD): "Inaccettabile, proseguire l’impegno"

«È veramente triste e doloroso che proprio durante la giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro siamo costretti ad assistere a nuovi incidenti nella nostra regione. Un morto a Carrara in una cava di marmo, un operaio ferito nello stabilimento Sammontana ad Empoli. Sono solo gli ultimi due casi di un bollettino “di guerra” che diviene sempre più inaccettabile e che ci chiama ancora una volta a riflettere e, soprattutto ad agire per tentare di trovare risposte più efficaci al bisogno di sicurezza sul lavoro. Un’esigenza che è principalmente un diritto: ogni singolo lavoratore deve poter lavorare e tornare a casa in tutta sicurezza. La Regione Toscana ha stanziano recentemente ulteriori risorse per tutelare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per finanziare percorsi di formazione aggiuntiva. Evidentemente non basta ancora e molto si può fare, da parte di tutti, per migliorare le condizioni di lavoro e la salute di lavoratrici e lavoratori.

Nel rivolgere i sentimenti di vicinanza e cordoglio alla famiglia della vittima di Carrara e nell’augurare una piena guarigione all’operaio di Empoli, voglio testimoniare che da parte della commissione che presiedo e, in generale, del Consiglio regionale, l’impegno non è mai venuto meno».

Così Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Sanità, sugli episodi odierni relativi agli incidenti sul lavoro a Carrara e Empoli.

