Infarto mentre lavora in azienda a Pisa, 66enne in ospedale

Avrebbe avuto un infarto mentre movimentava un carico all'interno della Saint Gobain a Pisa, intorno alle 7 di questa mattina. L'uomo, un dipendente di 66 anni, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Pisa. Sul posto sono intervenuti anche i funzionario del dipartimento di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Asl Toscana nord ovest. Il lavoratore è stato defibrillato sul posto e successivamente intubato dal personale del 118 che lo ha condotto al pronto soccorso.

"È drammatica la situazione e la catena di morti che, purtroppo, non si smentisce, con una media di tre vittime al giorno e per quanto riguarda l'episodio di stamani alla Saint Gobain siamo preoccupati per la crescita di incidenti che coinvolgono lavoratori over 60. Secondo i dati Inail nel 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 21,6% rispetto al 2023, mentre gli infortuni tra gli over 60 hanno registrato un incremento del 4,6%", così Silvia Vezzosi della segreteria confederale della Cgil di Pisa durante il flash mob 'Impariamo a stare sicuri'.

