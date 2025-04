Invecchiamento attivo, conclusi gli incontri a Pelago: "Impegno concreto per la terza età"

Si è concluso il ciclo di incontri promosso da FNP CISL FIRENZE PRATO, FNP CISL Pensionati Valdisieve Valdarno e Università degli Studi di Firenze – Dipartimento FORLILPSI, in collaborazione con il Comune di Pelago.

Tre appuntamenti, curati dalla dott.ssa Barbara Van As, che hanno registrato una partecipazione costante e attenta, coinvolgendo numerosi cittadini e cittadine interessati ad approfondire temi legati al benessere psicologico e sociale nella terza età: dalla conservazione delle abilità cognitive, al contrasto degli stereotipi legati all’età, fino al ruolo fondamentale delle relazioni nella qualità della vita.

"Questi incontri, così partecipati – commenta l'Assessora al Sociale Giulia Lazzeri – ci restituiscono la percezione concreta della voglia di attenzione, ascolto e relazione, troppo spesso non espressa, delle persone anziane. Come ogni fase della vita, anche la terza età deve esser coltivata e curata, ed averlo fatto con una professionista del settore è stato senza dubbio un valore aggiunto per tutta la comunità. Ringrazio chi ha reso possibile questo percorso e chi vi ha preso parte con interesse e sensibilità".

Lorenza Pagin, Segretaria generale FNP Cisl Firenze Prato, ha dichiarato: "Il Sindacato dei Pensionati Cisl di Firenze e Prato esprime grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa dedicata a promuovere l’invecchiamento attivo nella comunità. Il progetto ha rappresentato un impegno concreto per valorizzare il ruolo delle persone anziane, offrendo un’opportunità per il loro benessere fisico, sociale e mentale, anche attraverso momenti di partecipazione attiva. Il progetto lascia un’eredità importante, ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato e guardiamo al futuro con l’auspicio di continuare a lavorare insieme per costruire una società più inclusiva e attenta alle esigenze di tutte le età".

Anche la prof.ssa Chiara Menesini dell'Università di Firenze, responsabile scientifica del progetto di ricerca realizzato in collaborazione con la FNP Cisl, ha sottolineato: "Visto il trend progressivo di invecchiamento della popolazione nel nostro paese, l'università intende contribuire per favorire occasioni di studio e di riflessione su come cambiano le motivazioni, gli interessi e i comportamenti in questa fase della vita al fine di rivalutare la popolazione anziana come una potenziale risorsa attiva per la comunità. Attraverso occasioni di incontro e interventi operativi anche di carattere intergenerazionale intendiamo valorizzare nuovi obiettivi, nuove motivazioni e le opportunità di benessere della persona anziana, contrastando i pregiudizi che spesso isolano e pongono gli anziani ai margini della società".

Fonte: Ufficio stampa