Pensieri Di Un Partigiano: a Empoli si presenta la biografia di Rolando Fontanelli

In occasione delle iniziative dedicate all’80° anniversario della liberazione, 25 aprile, oggi lunedì 28 aprile 2025 alle ore 16, presso il Circolo Culturale Auser Empoli “Filo D’Argento” in Via Spartaco Lavagnini N 53, si terrà la presentazione del libro, di Rolando Fontanelli, ultimo partigiano scomparso di Empoli, intitolato “Pensieri Di Un Partigiano, La Mia Biografia”, edito dalla casa editrice Setteponti. La presentazione avverrà all’interno della rassegna: Persone, Solidarietà E Territorio, “Incontri del Lunedì”.

La presentazione sarà introdotta da Marisa La Vecchia, e interverranno Andrea Vitello, storico e curatore, e Iacopo Nappini, scrittore e curatore. Il libro che sarà acquistabile al pubblico durante la presentazione, è curato da Andrea Vitello e Iacopo Nappini, con la prefazione del primo e la postfazione di Gianfranco Pagliarulo Presidente Nazionale ANPI, inoltre ha il patrocinio culturale del comitato provinciale ANPI Pisa. Tutto il ricavato proveniente dai diritti d’autore, per volere dei curatori e della famiglia di Rolando Fontanelli, sarà devoluto interamente all’ANPI.

La presentazione rappresenterà un’occasione di dibattito e di ricordo dell’importanza della resistenza empolese allo lotta al nazifascismo e alla liberazione dell’Italia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Riguardo Rolando Fontanelli: “Nato a Empoli l’8 marzo del 1924 nel quartiere di Santa Maria, si unì all’età di 19 anni ai 530 volontari che partirono il 13 febbraio del 1945 da Empoli per unirsi al corpo volontari della libertà, entrò nella divisione Cremona dove fu protagonista della liberazione di Alfonsine (Ravenna). Fontanelli, dopo la liberazione di Alfonsine, prese parte ad altre azioni che lo portarono fino a Lugo di Romagna (Ravenna), Rovigo, Piove di Sacco (Padova) e Abano Terme (Padova). Finita la guerra, tornò a Empoli e qui iniziò un’attività imprenditoriale. Negli ultimi anni fu attivo con l’ANPI per portare la propria testimonianza, anche nelle scuole, e durante le cerimonie di commemorazione. Fu insignito nel 2016 della medaglia della liberazione. Nella notte di lunedì 3 agosto 2020, Rolando all’età di 96 anni morì”.