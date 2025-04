Primo Maggio e non solo, gli eventi a Vinci

Con maggio alle porte, la Festa dei Lavoratori è ormai il primo appuntamento fisso del calendario degli eventi a Vinci.

Domenica invece spazio allo shopping o al trekking.

Primo Maggio all'Apparita

Giovedì 1 maggio è il giorno della 41ª edizione del Primo Maggio all'Apparita, ovviamente dedicato al volo (come tutto il calendario degli eventi dell'Anno del Volo).

E quindi dalle 11 "Il 1° Maggio sopra le nuvole" con il corteo dei trattori e musica, giochi campagnoli e gara delle torte, tutto al circolo dell'Apparita.

Alle 13 il pranzo.

Tutte le informazioni si possono avere chiamando il 3890405945.

Viale in festa

Domenica 4 maggio a Sovigliana c'è il "Viale in festa", con il mercato su Viale Togliatti, banchi dell'artigianato e negozi aperti, dalle 8 alle 20.

La manifestazione è a cura di Anva e Confesercenti Firenze.

Cammino di Santo Sano

Domenica 4 maggio, il pomeriggio è dedicato anche al trekking, con il Cammino di Santo Sano, attraverso il percorso sui sentieri che da Vinci portano a Sant'Ansano, con la rievocazione storica di un antico rito della Città di Vinci.

L'appuntamento è per le 14.30 a Vinci, per la registrazione in Piazza della Libertà, e quindici minuti dopo è prevista la partenza. Il percorso, illustrato dalle guide ambientali, è di difficoltà media e adatto ai bambini al di sopra dei 10 anni, abituati a camminare. L'organizzazione consiglia un abbigliamento adeguato e acqua da bere; l'iscrizione (da effettuarsi entro il 1° maggio all'ufficio turistico di Vinci) costa 15 euro e comprende la guida ambientale e storica, l'assicurazione e la consueta merenda.

L'organizzazione dell'evento è curata da Montalbano Domani, Strade del Vino e dell'Olio, Pro Loco di Vinci, Misericordia di Vinci, parrocchie di Santa Croce in Vinci e S. Ansano in Greti.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa