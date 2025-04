Proseguono gli sportelli di prossimità ARCI Empolese Valdelsa sul territorio

Sono stati confermati anche per i prossimi mesi i servizi offerti dagli Sportelli di Prossimità, inaugurati sul territorio grazie al progetto “WEL.COM. Welfare di Comunità” finanziato dalla Regione Toscana. Un progetto che vede come enti sostenitori la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, assieme ai comuni della zona, e come partner Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore, Associazione Medicea, Auser Cerreto, Auser Valdarno Inferiore, Noi da Grandi, Associazione La Ruzzola e Abbracciami e circoli Arci Pagnana, Vitolini, Avvenire, Ponte a Elsa, La Catena.

Gli Sportelli di Prossimità sono stati avviati nel corso dello scorso anno con l’obiettivo di garantire a cittadini e cittadine supporto nella risoluzione di problemi: dalla compilazione e gestione di pratiche cartacee e digitali alla possibilità di orientamento e di offrire materiale informativo relativamente ai servizi del territorio, dal supporto per utilizzo di dispositivi digitali al

supporto per iscrizioni, prenotazioni e modalità di accesso ai servizi di vario genere (sociali, socio sanitari, uffici comunali), dalle misure di sostegno (sostegno alimentare, supporto all’autonomia, bonus e sussidi, pratiche per il soggiorno ecc...) alle attività per il sostegno per la vita quotidiana dei cittadini e delle famiglie (aggregazione e socializzazione per tutte le fasce di età, doposcuola, centri di aggregazione sociale, servizi di supporto).

Un complesso di servizi - tutti gratuiti - che ha visto cinque punti di ascolto su tutto il territorio offrire oltre 400 ore di consulenza per un totale di 70 giorni di apertura in tutto il 2024. Le persone che si sono rivolte agli sportelli sono state 300 e gli accessi hanno riguardato nel 25% dei casi prenotazioni tramite piattaforme digitali di enti pubblici, nel 21% dei casi risoluzione di problematiche Spid, nel 20% dei casi l’utilizzo di dispositivi digitali (Pec, email, smartphone e app), nel 18% di casi bonus e sussidi e nel 16% dei casi compilazione di pratiche (bandi, contributi e misure sociali).

Gli accessi continuano ad essere numerosi anche nei primi mesi del 2025. Per questo il servizio degli sportelli è stato prorogato e rimarrà attivo all’interno del circolo Arci Bastione (via Verdi 18, Castelfiorentino) il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, al circolo Arci Lazzaretto (via 2 Settembre, Lazzaretto-Cerreto) il mercoledì dalle 16 alle 18, all’associazione La Ruzzola (via XXV Aprile San Romano-Montopoli) il mercoledì dalle 10 alle 13, al circolo Arci Cascine (via Meucci 67, Empoli) il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e al comitato Arci Empolese Valdelsa (via Magolo 29, Empoli) su appuntamento contattando lo 0571-1656543 o il 379 2594430.

Fonte: ARCI COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE VALDELSA APS