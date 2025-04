Raccolta e smaltimento rifiuti a Montespertoli: in arrivo nuove misure di sostegno per le famiglie

Negli ultimi mesi l’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha lavorato in stretta collaborazione con ATO Rifiuti Toscana Centro e Alia Servizi Ambientali per definire nel modo più preciso possibile i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2024, riferiti esclusivamente al territorio comunale.

“Ad oggi possiamo fornire un primo dato riguardo al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio comunale di Montespertoli nel 2024 che si attesta sui 3.102.653 €” dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

In confronto agli anni precedenti, nel 2022 il costo del servizio era di 2.574.133,10 euro. Nel 2023, si è registrato un aumento del 6,32%, con il costo salito a 2.736.793,80 euro. Per il 2024, il costo del servizio è previsto in aumento del 13,37%, raggiungendo i 3.102.653,00 euro. Si evince come la percentuale di aumento tra il 2023 e il 2024 sia coerente con le previsioni fatte e comunicate in fase di attivazione della TARIC che si attestavano intorno al 15% tra il 2023 e il 2024.

“Visto che è concluso anche l’ultimo periodo di bollettazione è stato poi possibile analizzare compiutamente i dati di tutto il riscosso (e anche del non riscosso) da Alia in questo primo anno di applicazione della Tariffa Corrispettiva, di come queste cifre si sono distribuite definitivamente tra utenze domestiche e non domestiche, quante utenze sono entrate e quante sono uscite dal servizio nel corso dell’anno, quante utenze hanno ottenuto la premialità e quante invece hanno subìto penalità per la raccolta differenziata”, continua il Sindaco Mugnaini.

Concluso l'ultimo periodo di bollettazione, sono stati analizzati i dati relativi agli importi riscossi e non riscossi da Alia Servizi Ambientali, distinguendo le utenze domestiche e non domestiche. Nel 2023, le utenze non domestiche avevano un importo dovuto di 971.848,06 euro, con una copertura del 39,80%. Nel 2024, l'importo dovuto per le stesse utenze scende a 779.560,21 euro, con una copertura del 28,96%, segnando una variazione del -19,79%, pari a una diminuzione di 192.287,85 euro.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, nel 2023 l'importo dovuto era di 1.469.853,11 euro, con una copertura del 60,20%. Nel 2024, l'importo dovuto per le utenze domestiche sale a 1.912.497,09 euro, con una copertura del 71,04%, registrando un aumento del 30,11%, pari a 442.643,98 euro.

Nel totale, l'importo dovuto passa da 2.441.701,17 euro nel 2023 a 2.692.057,30 euro nel 2024, con una variazione complessiva del +10,25%, pari a un aumento di 250.356,13 euro.

Dai dati emerge chiaramente come una diversa distribuzione delle utenze e dei conferimenti abbia modificato l’impatto della tariffa sulle varie categorie

I dati evidenziano come, a seguito dei cambiamenti nella distribuzione delle utenze e dei conferimenti, il comparto delle utenze non domestiche abbia visto una diminuzione tariffaria del 19%, mentre per le utenze domestiche si registra un incremento medio del 30%. Complessivamente, l'aumento tariffario è stato del 10%, un risultato più basso rispetto alla previsione iniziale.

“Ovviamente questi numeri devono far riflettere su come poter intervenire per calmierare l’impatto della tariffa sulle categorie domestiche che hanno avuto forti aumenti e proprio nel Consiglio Comunale di domani, martedì 29 aprile, proporremo una delibera ad hoc per le detrazioni TARIC derivanti sia dall’Indennità di Disagio Ambientale che dal bando in base all’ISEE”, Conclude il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Quest’anno aumenteranno le risorse disponibili per le riduzioni e tutti i circa 367mila € disponibili (+ 87mila € circa rispetto al 2024) derivanti dall’Indennità di Disagio Ambientale (IDA) saranno destinati, già a partire dalla prima bolletta, alla riduzione della tariffa per le utenze domestiche. È stimata, ma da verificare in corso di annualità, una riduzione media di circa 50 euro annui per famiglia, pari a circa il 15% della tariffa dovuta. A questo intervento si affiancherà un ulteriore sostegno attraverso l’attivazione di un bando basato sull’ISEE.

Parallelamente, l’Amministrazione Comunale di Montespertoli, insieme al gestore, continuerà a impegnarsi per garantire maggiore equità contributiva, intensificando le azioni di contrasto all’evasione fiscale, a partire dalla verifica dei casi in cui la residenza viene fittiziamente spostata per ottenere vantaggi tariffari e tributari non dovuti.

Infine, si evidenzia che, a fronte di un costo del servizio pari a circa 3.102.653 euro, il fatturato a carico delle utenze di Montespertoli è stato di 2.692.057,30 euro: ciò significa che i cittadini hanno contribuito in misura inferiore rispetto al costo effettivo del servizio, a conferma che il sistema Taric non è penalizzante rispetto alla produzione di rifiuti.

“Bisogna continuare a lavorare affinché questo sistema diventi più sostenibile con scelte ancora più forti a livello di economia circolare, nuovi impianti, abbattimento dei costi e qualità del servizio altrimenti ogni anno saremo sempre a commentare aumenti tariffari” conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa