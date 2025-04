Ricercato per omicidio in moschea in Francia, si consegna alla polizia a Pistoia

Dopo tre giorni di fuga, O.A., 20 anni, cittadino francese nato a Lione, si è consegnato domenica sera, intorno alle 23, a una stazione di polizia di Pistoia. Era ricercato per l’omicidio di Aboubakar Cissé, giovane maliano ucciso all'interno di una moschea nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia.

Il procuratore di Alès, Abdelkrim Grini, ha spiegato che la decisione di costituirsi è avvenuta sotto la pressione delle intense ricerche avviate in Francia: oltre 70 agenti erano stati mobilitati per localizzarlo, considerato "potenzialmente estremamente pericoloso". Durante la fuga, Olivier A. aveva rivendicato l'omicidio e lasciato intendere l'intenzione di commettere altri atti simili.

Ora, dopo l'arresto a Pistoia, verrà avvisato un giudice istruttore per emettere un mandato di arresto europeo in vista della sua estradizione in Francia.