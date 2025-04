Prevenzione, informazione sui servizi sanitari locali e consulenze psicologiche gratuite: il 3 maggio a Incisa il secondo appuntamento con i 'Sabati della Salute'

Secondo appuntamento per i 'Sabati della salute', la rassegna in due date dedicata alla promozione dei servizi sanitari del territorio e ad attività di prevenzione e organizzata dall’Assessorato alle Politiche sanitarie e sociali del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Dopo l'appuntamento del 12 aprile a Figline, sabato 3 maggio dalle 15 alle 18:30 tocca al Circolo Arci di Incisa ospitare un incontro di approfondimento in collaborazione con l’AUSL Toscana Centro, durante il quale si parlerà dei servizi attivi sul territorio, con particolare attenzione per i presidi di Figline e di Incisa.

Nel dettaglio, si approfondiranno: le attività dello Sportello Unico (sia dell’ospedale "Serristori" che del presidio di Incisa); i servizi digitali dell’Asl (come Sanità Zero Code, accesso al cambio medico e al Fascicolo Sanitario Elettronico) e i suoi percorsi facilitati (digitalizzazione e "Serristori da casa"); le attività infermieristiche domiciliari e i prelievi per adulti e bambini; il Day service multidisciplinare; il DH oncoematologico; la donazione di sangue e di emoderivati; le funzioni dei PIR (Punti di Intervento Rapidi) e le attività integrate con i Medici di Medicina Generale.

Inoltre, nella stessa fascia oraria, all'interno dei gazebi allestiti in piazza Auzzi sarà possibile:

accedere gratuitamente ai test diabetologici e di misurazione della pressione a cura del Comitato di Incisa della Croce Rossa;

seguire il corso di disostruzione pediatrica a cura della Misericordia di Figline;

effettuare il Cardio Check (un test per valutare l’attività elettrica del cuore) a cura di FarmaValdarno.

Sarà presente anche il camper dello 'Psicologo on the road', il progetto di Studio Psiche dedicato alla salute mentale (lanciato per la prima volta nel 2022, grazie al finanziamento del Comune di Figline e Incisa Valdarno, e giunto alla sua terza edizione) pronto ad offrire consulenze psicologiche gratuite ai partecipanti dei "Sabati della Salute". Inoltre, il camper sosterà sul territorio fino a fine luglio anche il martedì, il giovedì e il venerdì. Tutte le info sulla pagina dedicata: https://www.comunefiv.it/novita/psicologontheroad2025/

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Stampa

