Salone del libro di Torino: cresce la presenza della Toscana con due treni dei lettori e nuove iniziative culturali

La Regione Toscana rafforza la sua presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolgerà dal 15 al 19 maggio nella sede storica del Lingotto Fiere. Le tante iniziative sono state presentate, lunedì 28 aprile, durante una conferenza stampa a palazzo Strozzi Sacrati a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente della commissione Cultura dell’Assemblea legislativa Cristina Giachi e il presidente della Giunta Eugenio Giani.

Un’occasione unica per valorizzare la cultura e la creatività regionale e promuovere le molteplici realtà territoriali anche a livello internazionale. Per questo dopo il successo della scorsa edizione, raddoppiano, e saranno due i treni che porteranno circa 800 lettori al Salone nella giornata di sabato 17 maggio. Il primo partirà alle 6 e 25 da Livorno, fermerà a Pisa e arriverà a Torino alle 10 e 25. Il secondo partirà da Chiusi-Chianciano alle 6 e 50, fermerà ad Arezzo e Firenze per arrivare al Lingotto alle 10 e 55. Con il ritorno dei due charter previsto poco dopo le 18. I treni saranno prenotabili dalle ore 9 di martedì 29 aprile a questo link: https://www.capviaggi.it/landing-page/partecipa-ai-treni-dei-lettori/.

Consiglio regionale e Giunta, congiuntamente, hanno approvato la propria partecipazione articolando tante iniziative, ancora più ricche dell'anno scorso e con tante novità: un apposito stand espositivo di 150 metri quadri, allestito presso il padiglione Oval del Lingotto Fiere, che ospiterà oltre 70 eventi; i due treni dei lettori e due bandi a sostegno alla partecipazione degli editori toscani, uno dal Consiglio regionale e uno dalla Giunta.

"Il Salone Internazionale del Libro di Torino - ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - non è solo una vetrina culturale tra le più prestigiose d'Europa, ma anche un'opportunità straordinaria per raccontare l'impegno della Toscana nella promozione della lettura, del sapere e della formazione. Dopo il grande successo del treno dei lettori dello scorso anno, quest'anno rilanciamo e raddoppiamo con due treni che partiranno dal cuore e dalla costa della Toscana. Un modo concreto per garantire un coinvolgimento ampio e permettere a tanti di vivere in prima persona la magia del Salone. Un risultato frutto della collaborazione continua tra Consiglio e Giunta, grazie al lavoro straordinario dell'Ufficio di presidenza e della commissione Cultura. Insieme abbiamo scelto di impegnarci nella promozione della lettura: un investimento che parla al futuro, alla crescita culturale, alla costruzione di una comunità più consapevole, coesa e libera. E in questo senso è andata la nostra proposta di legge al Parlamento, ferma purtroppo oramai da più di due anni, in cui chiediamo di portare la lettura all’interno delle scuole".

A presentare le tante iniziative la presidente della commissione Cultura dell’Assemblea legislativa Cristina Giachi: “La Toscana va al Salone del Libro di Torino per promuovere la lettura e sostenere gli editori toscani che saranno presenti. Crediamo fortemente che la lettura sia uno strumento indispensabile per acquisire una maggiore consapevolezza e per leggere la complessità. Uno strumento di libertà che vogliamo consegnare ai nostri cittadini e che vogliamo custodire. Per questo abbiamo fatto un grande investimento con due treni dei lettori che, sabato 17 maggio, porteranno 800 toscani a Torino. Uno partirà dal centro della regione da Chiusi-Chianciano, fermerà ad Arezzo e Firenze per raggiungere Torino. Mentre il secondo partirà dalla costa da Livorno e fermerà a Pisa per poi raggiungere la stazione del Lingotto. Ad attenderli c’è uno stand rinnovato di 150metri quadri che ospiterà i nostri editori indipendenti con decine di iniziative”.

"Accompagniamo la presenza della Regione Toscana al Salone del libro di Torino con la frase ‘Leggere liberi leggere tutti’ - Le parole del presidente della Giunta Eugenio Giani -. Si tratta di molto più di uno slogan - ha proseguito -, perché esprime una precisa convinzione: che leggere è insieme un piacere e un diritto, che leggere fa bene a ognuno di noi e fa crescere anche le nostre comunità. Ed è per questo che noi scommettiamo sulla Toscana dei lettori, oltre che sulla Toscana da leggere. Con questa consapevolezza è sempre più forte la presenza della Toscana al Salone. Con i nostri editori, i nostri autori, ma soprattutto con i progetti e le esperienze di cui sono protagonisti biblioteche, scuole, associazioni, interi territori, a dimostrazione che vogliamo essere una regione che investe in cultura e che con la cultura si rende migliore".

Erano presenti alla conferenza stampa di presentazione il vicepresidente del Consiglio regionale e membro della commissione Cultura Stefano Scaramelli e i membri della commissione Luciana Bartolini, Elena Rosignoli e Silvia Noferi. Con loro Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione e ideatrice de ‘La Toscana delle donne’, il direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo; Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione; Giancarlo della Luna per la Fondazione Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano; Roberto Milani e Selina Fanteria per la Casa d’Arte San Lorenzo; l’autore del quadro che troverà spazio nello stand della Regione Toscana Massimo Giannoni; Claudia Napolitano per Unipress Pisa; Ilaria Tagliaferri per la biblioteca di Campi Bisenzio e Grazia Ferretti per Cap Viaggi.

I treni dei lettori

I posti disponibili sono circa 800. Sui treni sarà presente un'attività di animazione a cura della Fondazione Archivio diaristico nazionale che, con il coinvolgimento dei gruppi di lettori DiMMi, metterà a disposizione dei viaggiatori alcune testimonianze tratte da diari di migranti, sulle quali condurre, all'interno dei vagoni, attività di confronto, dialogo e scambio di prospettive. Saranno inoltre presenti 60 ragazzi partecipanti al Premio Giovani poeti Von Rezzori, giunto alla sua seconda edizione. Il premio vede il coinvolgimento di tutte le scuole superiori fiorentine e culminerà nella premiazione presso lo Stand di Regione Toscana dei primi tre componimenti classificati.

Infine, parteciperanno 35 giovani dell'Associazione Macramè-Porto delle Storie, che svolge laboratori di scrittura rivolti specificatamente ad adolescenti, per la prevenzione del disagio giovanile. L'associazione è sponsor tecnico dell'iniziativa in seguito alla partecipazione ad apposito avviso di ricerca sponsor, in quanto presenterà un proprio evento di rilievo allo Stand di Regione Toscana. Tra gli sponsor dell'iniziativa, Unicoop Firenze, a cui sono stati riservati 40 posti destinati ai giovani lettori soci.

Due Bandi regionali rivolti agli editori

Sono in totale 46 gli editori toscani che saranno presenti al Salone 2025. Di questi, 17 che hanno aderito al bando della giunta e avranno stand autonomo e 29 che, aderendo al bando del Consiglio regionale, avranno uno spazio all'interno dello stand della Regione Toscana.

Due sono stati infatti i bandi di sostegno alla partecipazione degli editori toscani: il primo, emanato dalla Giunta regionale e scaduto il 21 marzo scorso, era destinato agli editori che parteciperanno al Salone del Libro 2025 con un proprio stand autonomo e ai quali è stato riconosciuto un contributo regionale di circa 1.100 euro ciascuno. Il secondo bando, emanato dal Consiglio regionale e scaduto il 18 aprile scorso, era rivolto ai piccoli editori privi di stand autonomo, i quali potranno pertanto usufruire della concessione di uno spazio espositivo all'interno dello stand della Regione Toscana e proporre eventi di animazione dello stand ricevendo un rimborso spese.

Lo stand della Regione Toscana

Ampio 150 metri quadri, lo stand espositivo della Regione, che triplica i propri spazi rispetto all'anno scorso, è allestito presso il padiglione Oval del Lingotto Fiere. Rinnovato e ampliato, vuole dare voce e visibilità al "Sistema Toscano" e rendere effettivo il proprio sostegno nei confronti dei piccoli, medi e periodici editori toscani che partecipano alla manifestazione.

Oltre a una scelta di titoli dei piccoli e medi editori toscani selezionati nell'ambito dell'avviso pubblico, al suo interno saranno ospitate le pubblicazioni delle quattro Unipress toscane e del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux.

Il programma

Saranno quattro giorni ricchi di eventi, da giovedì 15 a domenica 18 maggio, in cui lo stand si animerà di personaggi, incontri, dibattiti, eventi.

Tra questi segnaliamo:

Giovedì 15 alle 15.30 allo Stand della Regione, "Leggere a scuola per migliorare il successo scolastico: l'esperienza di "Leggere: Forte!" della Regione Toscana. Con Sara Mele, responsabile dell'intervento "Leggere: Forte!" della Regione Toscana - Cristina Giachi, presidente Commissione Cultura Consiglio regionale della Toscana - Maddalena Fossombroni, Todo Modo - Editrice Einaudi Ragazzi.

Venerdì 16 alle 14 "Riscoprire Yambo": pseudonimo di Enrico de' Conti Novelli da Bertinoro, scrittore, illustratore, regista, autore di fumetti, marionettista e giornalista italiano, noto soprattutto per i suoi libri per ragazzi e considerato il padre della fantascienza. Ne parleranno con Luca Betti, editore di L'allevatore di dinosauri, e Davide Monopoli, direttore del Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino In questa occasione verrà proiettato il cortometraggio Un matrimonio interplanetario (1910).

Alle 15.30 "Intellettuali in Fuga dall'Italia fascista". Storie, mappe e foto della migrazione intellettuale durante il fascismo. Una conversazione tra Patrizia Guarnieri (storica, CNR- IGSG e Università di Firenze) e Monica D'Onofrio (giornalista Radio3), introduce Cristina Giachi, presidente Commissione Cultura Consiglio regionale della Toscana. Terzo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo.

Sabato 17 alle 10,30 non nello stand della Regione ma nella Sala Gialla Leggere tutte, Leggere tutti.

Accessibilità e inclusione nei libri per l'infanzia. Con Francesca Archinto, Sante Bandirali, Elena

Corniglia, Enza Crivelli. Modera Ilaria Tagliaferri del Centro regionale servizi biblioteche per ragazzi. Mentre alle 11,00 allo stand della Regione Toscana I rivoluzionari dell'alfabeto, Louis Braille e gli inventori di nuove linque nell'Ottocento, un intervento di Luca Scarlini in collaborazione con Stamperia Braille di Regione Toscana.

Alle 11,30 segue DiMMi di noi. Ascanio Celestini dialoga con gli autori di DiMMi - Diari Multimediali

Migranti, un progetto dell'Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano.

Alle 12,45 nella Sala Berlino Donne e scienza: ieri e oggi. Con Sen. Elena Cattaneo, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Prof.ssa Michela Minesso, modera Gianna Fragonara, Corriere della Sera Alle 13,00 allo stand allo Regione Toscana La via Francigena e i cammini toscani. in collaborazione con Toscana Promozione e insieme al progetto Animae Loci a cura dell'associazione culturale La Nottola di Minerva. Partecipano Cristina Manetti, capo di Gabinetto della presidenza della Regione e Stefania Costa, dell'associazione La Nottola di Minerva.

Alle 16.30, Nell'ambito del progetto speciale La Toscana delle Donne della Regione Toscana, e in collaborazione con Animae Loci, Lettura in Natura Il progetto Careggi Green "L'Ospedale Biofilico" di Stefano Mancuso con Cristina Manetti, capo di Gabinetto della presidenza della Regione Toscana e ideatrice de La Toscana delle Donne, Elena Pianea, direttrice Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport della Regione, Daniela Matarrese, direttrice Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, Erika Maderna, studiosa e scrittrice Aboca edizioni, Sonia Baccetti, associazione PESCAS.

Domenica 18 alle 10,30 Stand Regione La dimensione culturale in carcere. Presentazione del volume edito da Pontecorboli editore, coordina Elena Pianea, direttrice Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport, partecipano Silvia Botti, presidente della Fondazione Giovanni Michelucci, Serena Spinelli, assessora al welfare della Regione Toscana e Bruno Mellano, garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale per il Piemonte.

Alle 15,30 allo Stand Regione Toscana Donne, uomini e linguaggio di genere. Intervengono: Università di Pisa: Giovanna Marotta, professoressa ordinaria di Linguistica presso l'Università di Pisa, Università di Firenze: Irene Biemmi, professoressa associata di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università di Firenze, Università di Siena: Alessandra Viviani, professoressa ordinaria di Diritto internazionale, delegata del Rettore per le politiche di inclusione ed equità. Modera: Cristina Giachi, presidente Commissione Cultura Consiglio regionale della Toscana.

Alle 16,15 allo stand Regione Toscana Donne nel mondo del lavoro: il talento mortificato. Intervengono: Università di Firenze: Tiziana Faitini, ricercatrice di Filosofia Politica presso l'Università di Trento, Università di Siena: Maria Pia Maraghini, professoressa associata di Economia aziendale, delegata del Rettore alle soft skills, Università di Pisa: Barbara Bonciani, autrice del volume "Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani". Moderano: Paolo Ciampi, scrittore e dirigente Regione Toscana e Senia Bacci Graziani, dirigente Consiglio Regionale della Toscana. Alle 17,00 Stand Regione Toscana "Scrittori d'azione e non artisti". Eugenio Montale, Alessandro Bonsanti e l'Archivio Contemporaneo Vieusseux. Interventi di Riccardo Nencini (presidente del Gabinetto Vieusseux) ed Elisa Martini (Archivio Contemporaneo Bonsanti).

Fonte: Toscana Consiglio Regionale