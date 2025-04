Salute, quasi 500 malati oncologici assistiti a casa da Lilt Firenze

1.200 visite di prevenzione, 483 persone assistite a domicilio con 833 interventi effettuati. Sono alcune delle attività fatte da Lilt Firenze nel 2024 e rese possibili anche attraverso le donazioni 5xmille.

Grazie alle tante persone che hanno scelto Lilt Firenze come beneficiaria di questa quota Irpef, l’anno scorso sono stati ricevuti 38.800 euro, che hanno permesso all’associazione provinciale di Firenze della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di sostenere le proprie attività e di incrementarle.

Le visite hanno riguardato la prevenzione dermatologica, senologica e urologica. Sono stati assistiti a casa 483 pazienti in fase avanzata di malattia movimentando oltre 2.000 ausili sanitari (come letti ospedalieri, carrozzine, materassini antidecubito), sono state effettuate 7.000 prestazioni a sostegno dei pazienti oncologici per la riabilitazione fisica e psicologica al Cerion Ispro-Lilt di Villa delle Rose e sono state coinvolte in attività di informazione nelle scuole superiori di Firenze e Provincia e in comunità educative oltre 1.400 persone, tra studenti e docenti.

“Ringraziamo Rocio Rodriguez, giornalista sportiva, madrina 2025 della campagna 5xmille, che da anni è vicina alla nostra Associazione” commenta Alexander Peirano presidente di Lilt Firenze. “Ogni giorno i nostri professionisti e volontari sono a fianco delle persone malate di cancro e delle loro famiglie. Ma il nostro impegno è soprattutto indirizzato alla prevenzione, l'arma migliore che abbiamo nei confronti del tumore, e all'informazione verso i cittadini, a partire dai più giovani”.

Per donare il 5×mille dell’Irpef a Lilt Firenze e dare un contributo alla lotta contro il cancro, basta firmare nella casella riservata agli Enti del terzo Settore della dichiarazione dei redditi, e indicare il Codice Fiscale 94051880485.

Fonte: Ufficio Stampa

