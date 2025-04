Sciopero di quattro ore per la tramvia a Firenze

Mercoledì 30 aprile i tram di GEST potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero di 4 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato.

Il servizio non sarà garantito dalle 21.00 fino al termine del servizio. Questo sciopero coinvolgerà tutto il personale aziendale. La regolarità del servizio fuori dalle fasce di garanzia dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero in cui ha aderito Cobas Lavoro Privato per le stesse motivazioni è stata del 72% del movimento.

Lo sciopero è stato indetto a seguito di una aggressione nei confronti di una conducente, con la richiesta di soluzioni ad azienda, Istituzioni e autorità.

Fonte: Gest - Ufficio stampa

