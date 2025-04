Servizi mensa, trasporto e pre-scuola: dal 1 maggio al via le iscrizioni e agevolazioni

È già tempo di iscrizioni e richieste di agevolazioni per i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola per l'anno scolastico 2025/2026. Dal primo maggio 2025 è possibile inoltrare la domanda esclusivamente in modalità online. Sul sito internet del Comune al link https://bit.ly/4iGJiRJ è stato pubblicato l’avviso a cui fare riferimento.

Di seguito tutte le informazioni utili.

COME FARE L’ISCRIZIONE - Le domande di iscrizione ai servizi scolastici devono essere presentate in modalità esclusivamente online collegandosi al sito: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi, per iscrizione:

- al trasporto scolastico: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Servizio-di-trasporto-scolastico-comunale-per-le-scuole-dell-infanzia-primarie-e-secondarie-di-primo-grado

- alla mensa: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Servizio-mensa-scolastica

- al pre-scuola: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Servizio-di-Pre-scuola

Per la domanda di agevolazione tariffaria mensa e o trasporto il link è:

https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Agevolazioni-sul-pagamento-dei-servizi-mensa-e-trasporto-scolastico

L’autenticazione è possibile in uno dei seguenti modi:

- con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

- con Carta di identità elettronica con Pin

- con Tessera Sanitaria con Pin

Per i servizi trasporto scolastico (rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado comunali che necessitano dello scuolabus per raggiungere il plesso di frequenza didattica), mensa scolastica (servizio erogato a tutti gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria a tempo pieno e modulare e agli studenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato) e pre-scuola (rivolto agli alunni della scuola primaria), il termine previsto per inoltrare la domanda è il 31 maggio 2025.

Mentre per richiedere la tariffa agevolata per mensa e o trasporto scolastico, il termine previsto per inviare la domanda è il 30 giugno 2025.

Possono fare richiesta:

Per agevolazione del servizio mensa gli utenti con ISEE fino a € 25.000.

Per il trasporto scuola infanzia e scuola primaria gli utenti con ISEE fino a € 11.000.

Per il trasporto scuola secondaria di primo grado gli utenti con ISEE fino a € 36.151,98.

INFORMAZIONI UTILI – È consigliato di attivare il servizio di e@BollettaScuola per ricevere le comunicazioni di pagamento direttamente per e-mail invece che tramite avviso cartaceo e gli utenti potranno ricevere in tempi brevi

la documentazione relativa ai pagamenti, limitando i rischi di smarrimento e di ritardo nella consegna e scegliendo una soluzione con minore impatto ambientale.

Dopo aver inviato la domanda, si riceverà sulla mail indicata, la conferma dell’invio effettuato con il numero di protocollo con cui la richiesta è stata registrata nei sistemi informatici comunali. Inoltre è possibile visualizzare tutte le richieste inserite accedendo alla sezione dedicata all'area personale del sito internet del Comune https://www.comune.empoli.fi.it/accedi

Per informazioni dettagliate sui singoli servizi si rimanda alle schede degli stessi disponibili sul sito Internet del Comune nella sezione dedicata al Servizio Scuola al link:

https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Uffici/U.O.C.-Scuola-e-Sport

Per informazioni, invece, relative all’organizzazione dei servizi è possibile contattare il Servizio Scuola e refezione

scolastica nelle seguenti modalità: per email tramite l’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it, per telefono al numero 0571 757060 chiamando nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 14.45 alle 18.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

