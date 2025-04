Giornata per la sicurezza sul lavoro, dall'Empolese "maggiore attenzione e prevenzione"

Nella ricorrenza della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2025” (28 aprile), organizzata da ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) - l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne – alcune settimane fa a Empoli si è tenuta una riunione, molto partecipata, alla presenza dell’amministrazione comunale e tanti soggetti per porre e sottolineare quanto il tema della sicurezza sul lavoro, della prevenzione degli infortuni, delle malattie, della formazione continua, siano attuali e all’attenzione di tutte e tutti.

Questo incontro nasce dall’esigenza di riflettere assieme sul tema della salute e sicurezza sul lavoro dopo i fatti tragici di Calenzano.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Empoli, l’assessora al Lavoro del Comune di Empoli e rappresentanti dell’INAIL, della PSL ASL, Confindustria, CGIL, CISL, Ispettorato del lavoro, CNA, Confartigianato e poi rappresentanti di alcuni Comuni dell’Empolese Valdelsa (Castelfiorentino, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite), Comando territoriale della Polizia Municipale, rappresentanti di aziende locali.

Il presidente dell'Unione ha specificato che la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono temi che devono rappresentare una priorità assoluta per le istituzioni, per il mondo produttivo e per tutta la comunità. I tragici fatti di cronaca ci ricordano che non possiamo permetterci di abbassare la guardia: la prevenzione, la formazione e il rispetto delle regole devono essere al centro dell'azione pubblica e privata. L'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa è impegnata su questi fronti, come dimostrano l'atto di indirizzo sugli appalti pubblici, il patto locale su lavoro e formazione e il percorso per istituire un osservatorio permanente sulla sicurezza. Questi protocolli devono anche promuovere incontri, progetti e sinergie, consapevoli che investire sulla sicurezza significa investire sul futuro delle nostre comunità.

Il sindaco ha rimarcato l'importanza di questi appuntamenti anche all'interno della sede comunale in quanto la salute e la sicurezza sono aspetti imprescindibili per tutti i dipendenti dell'ente pubblico. Nel Comune vengono attuate tutte le iniziative utili per la formazione e la crescita personale, prendendo spunto anche da temi rilevanti come la comunicazione verso il pubblico. Questo perché la 'casa degli empolesi' deve dare l'esempio su tutti e per tutti, anche con iniziative che si rivolgono al privato e alle eccellenze di zona, che per rimanere tali si pongono con massima serietà e impegno verso salute e sicurezza.

I partecipanti all’incontro hanno tutti confermato di voler intensificare e proseguire nella strada che l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha già intrapreso con l’ atto di indirizzo n.46 del 26.9.2023, il quale prevedeva il rinnovo del protocollo d’intesa con le parti sociali in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, con l’impegno di programmare e convocare altri incontri periodici per analizzare la programmazione annuale degli appalti pubblici in oggetto.

Con questo protocollo già le amministrazioni comunali si impegnano a combattere ogni forma di lavoro irregolare e ad applicare gravi sanzioni in caso di inadempienze legate alle norme sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, tra cui l’esclusione dei partecipanti alle procedure di affidamento negli appalti e la risoluzione del contratto d’appalto. Inoltre l’Unione dei Comuni ha deliberato di istituire un osservatorio permanente sulla sicurezza sul lavoro, la cui definizione si sta concretizzando.

Durante l’incontro è stato data particolare attenzione appunto all’importanza della formazione, peraltro già oggetto del “patto locale su lavoro e formazione” sottoscritto dall’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa con le parti sociali e che, tra gli impegni, prevede anche la diffusione di formazione e di informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le realtà presenti hanno tutti concordato sull’opportunità di concentrare la loro attenzione sul tema della formazione, rappresentando questa una delle più importanti misure di prevenzione. L’obiettivo è anche quello di far sinergia tra le tante aziende del territorio sul tema della formazione, eliminando le distanze tra chi può permettersela e le piccole realtà che invece fanno più fatica. Ribadita inoltre la necessità di affrontare il tema del rischio sul lavoro nei luoghi frequentati dalle giovani generazioni, tra cui gli Istituti scolastici, con attività specifiche che potrebbero vedere la partecipazione delle Istituzioni pubbliche assieme a quelle associative e al terzo settore.

I lavori si sono conclusi concordando l’opportunità di organizzare successivi approfondimenti sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro, direttamente all’interno dell’attività amministrativa dei singoli enti, con particolare attenzione ad alcune categorie di soggetti, individuati come più a rischio, tra cui quelli anziani e quelli stranieri, con uno sguardo attento anche al mondo del lavoro femminile.

