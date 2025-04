Spaccata con tombino in uno studio medico a Firenze

Nella notte tra il 26 e il 27 aprile ignoti hanno messo a segno un colpo in uno studio medico a Firenze. Il furto con spaccata è avvenuto ai danni di un centro fisioretapico in via Cecioni, alla periferia di Firenze: i ladri hanno usato un tombino per distruggere la vetrina, poi hanno portato via il fondo cassa, circa 200 euro. A scoprire il furto domenica mattina intorno alle 9.30 il titolare dello studio che ha chiamato il 112 Nue. Sul posto è intervenuta la polizia.

