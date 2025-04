Spade laser e duelli spettacolari: il LudoSport di Pisa vola al Torneo Nazionale

Scherma con spade laser, duelli pieni di stile da far tenere il fiato sospeso fino all'ultimo punto e un movimento in costante crescita. Questi sono stati gli ingredienti principali del Torneo Accademico di LudoSport della neonata accademia pisana Porta dei Mari andato in scena domenica mattina dentro il centro sportivo Dream Volley di Pisa. I partecipanti hanno dato vita a una mattinata davvero interessante a suon di LudoSport, una disciplina sportiva conosciuta anche con il nome di 'Light Saber Combat' affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale che può vantare un numero di praticanti sparsi in tutta Italia e nel mondo sempre in aumento, come testimonia proprio questo torneo. Porta dei Mari, guidata da Tancredi Tealdi, ha avuto la possibilità di diventare un'accademia a tutti gli effetti lo scorso settembre grazie a un numero di iscritti tra Pisa e Livorno che negli ultimi anni ha sempre avuto un trend positivo, tanto da permettere di diventare una realtà solida e strutturata sul territorio.

Passando al resoconto sportivo del Torneo Accademico, sul gradino più alto del podio nella classifica Arena (la classifica che tiene conto dei risultati dei vari duelli) è salito Lorenzo Brandi, che ha superato in finale Tommaso Angelini per 4-3. A completare il podio Arena è stato Francesco Rinaldi, con Stefano Benvenuti che si è piazzato al quarto posto. Mentre, nella classifica Stile (la classifica che tiene conto della conoscenza e dell'applicazione di tutte le tecniche in maniera pulita e precisa durante tutti i duelli combattuti dagli atleti nell'arco dell'intero torneo), i primi due posti sono nuovamente stati appannaggio di Lorenzo Brandi e Tommaso Angelini, con Alessio Cusenza terzo e Luca Frattini quarto.

Come ogni Torneo Accademico che si rispetti, anche questo ha consegnato i pass per il Torneo Nazionale di LudoSport, il campionato italiano che si disputerà il 31 maggio a Modena. La convocazione per il Torneo Nazionale è arrivata per quattro atleti di Porta dei Mari sulla base della classifica combinata tra War e Stile: Lorenzo Brandi, Tommaso Angelini, Andrea Mori e Luca Frattini.

Lorenzo Brandi, elbano classe 1997 trapiantato a Pisa da diversi anni, è ormai un veterano di LudoSport visto che pratica la disciplina da più di 7 anni ed è istruttore di diverse forme e preside dell'Ordine della Torre a Pisa. Ma non solo. Brandi ormai è anche un habitué dei Tornei Nazionali, avendoci già partecipato in diverse occasioni, compreso lo scorso anno, al più importante evento di LudoSport in Italia.

Per i due livornesi di nascita Tommaso Angelini e Andrea Mori e il livornese d'adozione Luca Frattini, questo sarà invece il loro primo Torneo Nazionale. In questo mese che li separa dall'entrare in arena contro il meglio che le varie accademie di LudoSport hanno da offrire in Italia, tutti loro dovranno impegnarsi durante gli allenamenti per continuare il loro percorso di crescita e farsi trovare pronti per tenere alta la bandiera di Pisa, Livorno e dell'accademia di Porta dei Mari.

Fonte: LudoSport - Accademia Porta dei Mari - Ufficio Stampa

Notizie correlate