Un incontro su prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche ginecologiche

In occasione della 10ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa e l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Pisa organizzano domani un incontro sulla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche e ginecologiche. Martedì 29 aprile dalle ore 16 alle ore 18 in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti parteciperanno la direttrice generale dell’AOUP Silvia Briani, l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro insieme all’Associazione ACTO Alleanza contro il tumore ovarico. L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà articolato da domande rivolte dai cittadini agli esperti su tematiche che riguardano la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche ginecologiche. Saranno presenti rappresentanti delle associazioni delle pazienti e tra gli esperti specialisti: Rachele Antognoli, Carmelo Bengala, Pietro Bottone, Adelaide Caligo, Caterina Congregati, Stefania Cosio, Tina La Liscia, Pietro Lippolis, Sabina Pistolesi, Tommaso Simoncini.

“Mettere al centro la salute delle donne - dichiara l’assessore Gabriella Porcaro - vuol dire promuovere davvero l’equità e il diritto alla cura, superando stereotipi e colmando vuoti che, troppo spesso, hanno segnato i percorsi sanitari. Oggi parlare di patologie oncologiche ginecologiche non significa solo discutere di medicina: significa riconoscere la salute della donna come un diritto fondamentale e una priorità per le politiche pubbliche. Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico tempestiva sono strumenti fondamentali per salvare vite e migliorare la qualità della vita delle pazienti. Come istituzioni, abbiamo il dovere di abbattere ogni disuguaglianza nell’accesso ai servizi, di informare in modo corretto e di garantire percorsi di cura su misura per ogni donna.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

