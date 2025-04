Volterrana chiusa, come cambiano i percorsi degli autobus

Autolinee Toscane informa che, a seguito della chiusura della SP 4 Volterrana per lavori, la linea extraurbana 373, che collega Montespertoli a Castelfiorentino, dovrà subire una modifica del proprio percorso.

Come definito dagli enti locali, da oggi i bus non potranno più percorrere il tratto della SP 4, interrotto per lavori (Che si svolgono dal km 29+000 al km 29+200, nel Comune di Castelfiorentino).

Poiché è prevista la chiusura del transito veicolare in entrambi i sensi di marcia si è resa necessaria una deviazione del servizio, che sarà obbligato a passare dall’empolese, costringendo ad allungare i tempi di percorrenza attuali, con impatti anche su attese e coincidenze con altre corse che operano nell’area fiorentina. Questa modifica rimarrà in vigore fino al termine dei lavori.

Autolinee Toscane monitorerà il servizio e gli effetti di questa deviazione obbligata in costante aggiornamento con gli enti locali sullo sviluppo dei lavori.

Qui il dettaglio della modifica del percorso:

Linea 373 Direzione Castelfiorentino

“… Capolinea P.za Caduti nei Lager, strada provinciale del Valdorme “Volterrana”, alla rotatoria svolta a destra su strada provinciale di Val d’Orme, Martignana, Via di Valdorme Nuova, Empoli cimitero, svolta a sinistra in via Gian Battista Vico, ritorno su Strada Regionale 429 (nuova variante) direzione Castelfiorentino.

Linea 373 Direzione Montespertoli

“…Castelfiorentino, strada regionale 429, via di Valdorme, strada provinciale del Valdorme “Volterrana” Montespertoli P.za Caduti nei Lager

Fermate soppresse

Ortimino – SP 04 da Ortimino a Castelfiorentino

Fonte: Ufficio stampa