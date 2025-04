Sp 4 Volterrana chiusa, sopralluogo di Mugnaini e Giannì

Alessio Mugnaini e Francesca Giannì sono intervenuti sul cantiere della Sp 4 Volterrana. I sindaci di Montespertoli e Castelfiorentino hanno fatto un sopralluogo dopo le polemiche dei giorni scorsi per la chiusura della strada, una delle principali arterie tra Chianti e Valdelsa.

Il sopralluogo odierno è stato fatto "per valutare tutte le possibili soluzioni alternative alla chiusura totale della strada". Così Mugnaini: "Purtroppo, a causa della gravità del movimento franoso, non è stato possibile individuare interventi di mitigazione compatibili con la sicurezza, come sensi unici alternati o aperture parziali".

"Le lavorazioni sono concentrate sul consolidamento della carreggiata, con l'obiettivo di riaprire una corsia di marcia nel minor tempo possibile e procedere in somma urgenza alla messa in sicurezza della frana. Sappiamo che questa situazione crea disagi, ma la sicurezza delle persone viene prima di tutto. È stata predisposta una deviazione della linea 373 su via di Val d'Orme e sono stati indicati percorsi alternativi anche per i mezzi pesanti. L'impegno è massimo per ridurre i tempi di riapertura e ripristinare quanto prima la piena viabilità. Ringrazio tutte e tutti per la pazienza e la collaborazione" ha concluso il sindaco.