Zanzare e malattie trasmissibili: tornano le disposizioni per il controllo e la prevenzione

Anche quest’anno è stata firmata l’ordinanza che contiene le disposizioni di prevenzione e controllo sul territorio comunale delle malattie trasmissibili a seguito delle punture di insetti, come le zanzare. In particolare da parte della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp.) ma anche da altri vettori quali zecche, le cosiddette arbovirosi.

I provvedimenti resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2025, termine prorogabile fino al 30 novembre 2025, in base agli andamenti climatici. L’ordinanza è stata pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione ‘Albo pretorio’ ed è la numero 178 del giorno 28 aprile 2025: lì sono contenute tutte le disposizioni nel dettaglio.

Il primo ‘appello’ è rivolto alla cittadinanza e ai comportamenti a cui attenersi che possono fare la differenza e rendere più efficaci i vari interventi di disinfestazione che vengono effettuati su tutto il territorio comunale dalla ditta specializzata Salvambiente con un cronoprogramma specifico. Le misure riportate all’interno dell’ordinanza, riguardano la popolazione in generale, i soggetti pubblici e privati, le imprese e i responsabili di aree particolarmente critiche dove è possibile una maggiore proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai, serre, all’interno dei cimiteri e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale.

È importante impedire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea in contenitori, teloni, o altre superfici concave, evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni, provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali, come provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo. Questi sono soltanto alcuni esempi di comportamenti che davvero sono fondamentali per contrastare il proliferare delle zanzare.

L’intervento principale per la prevenzione è la massima riduzione possibile delle zanzare agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi.

Il personale della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa e della Asl Toscana Centro sarà impegnato affinché l’ordinanza venga osservata perseguendo gli eventuali trasgressori in termini di Legge. Pertanto la responsabilità delle inosservanze è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente dell’area in cui queste sono state riscontrate.

Le violazioni sono soggette a una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro (pagamento entro 60 giorni: euro 50) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

